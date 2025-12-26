Gobierno no conformará una comisión de transición para entregar a Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Los ministros y directores de las diferentes instituciones del gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre), trabajan en realizar la transición de forma independiente, como lo hará la presidenta Xiomara Castro.
Así lo informó este viernes a EL HERALDO, Gilberto Ríos, director del Fondo Social de la Vivienda (Fosovi) y miembro de este instituto político, tras perder las elecciones generales del pasado 30 de noviembre con su candidata, Rixi Moncada.
El pasado 24 de diciembre el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como presidente electo al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura.
Ante esto, Ríos confirmó que todas las instituciones se están poniendo a la disposición del proceso de transición, la presidenta como ya lo mencionó hará el traspaso, y por lo menos el Poder Ejecutivo sale del poder el próximo 27 de enero.
Sentenció que cada institución hará este proceso, "yo no siento que vayamos a tener una comisión de transición, porque la verdad para nosotros sería totalmente indignante tener que entregarle al narcotráfico".
Consideró que el nuevo gobierno que viene va a tomar la determinación de continuar o de eliminar los proyectos que se están ejecutando, como los nuevos hospitales, que según escuchó, ya están hablando de privatizar algunos de ellos.
"Como viene otra visión del Estado, esperemos que se tomen las decisiones correctas, pero sí muy probablemente sean en el marco de la lógica neoliberal y libertaria, que ya lo vimos también en Argentina”, comparó.
EL HERALDO trató de contactar al vocero de Casa de Gobierno, Ivis Alvarado o al Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, pero no respondieron las llamadas, ni mensajes.
Omar Rivera, exsecretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) consideró que la existencia de un proceso de transición y traspaso gubernamental transparente, expedito, integral y ordenado es esencial para asegurar la continuidad institucional, la estabilidad democrática y la eficiencia en la gestión pública.
No obstante, en Honduras no existe un marco legal nacional que lo regule de forma obligatoria en el ámbito central, lo que deja el traspaso sujeto a la voluntad y seriedad del gobernante saliente.
Esto puede provocar entregas incompletas o confusas sobre el estado administrativo, los recursos, los proyectos en ejecución y los compromisos adquiridos, lo que dificulta la toma de decisiones informadas y genera riesgos de vacíos de poder o desorden administrativo.
Transparencia
Considerando que ha transcurrido casi un mes desde las recientes elecciones presidenciales y que el 27 de enero de 2026 asumirá el nuevo mandatario, es imprescindible impulsar una transición efectiva basada en plazos, responsabilidades y mecanismos de implementación claramente definidos, recomendó.
La primera etapa debe iniciar con la elaboración de informes exhaustivos del gobierno saliente sobre el estado de cada institución centralizada, descentralizada y desconcentrada, proyectos estratégicos, compromisos nacionales e internacionales, situación fiscal y asuntos de inteligencia y seguridad nacional, detalló Rivera.
La segunda etapa permitirá al equipo entrante analizar y verificar la información mediante comisiones técnicas mixtas que faciliten la transferencia del conocimiento institucional en sectores estratégicos como las finanzas públicas, el desarrollo social, la economía, las relaciones exteriores, la seguridad y la lucha contra la corrupción, entre otros.
Añadió que este proceso debe contar con veeduría ciudadana, auditoría social y máxima transparencia, utilizando el portal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que la población acceda, sin solicitud previa, a datos y documentos de interés ciudadano.
Además debe acompañar el proceso instituciones contraloras, como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Procuraduría General de la República (PGR), mismas que deben asumir un rol protagónico a favor del Estado.
Empleo
Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), declaró que Libre debe estar claro que hubo un descontento generalizado de la población sobre su forma de gobernar, incluso de los que votaron por la presidenta Xiomara Castro en las elecciones de 2021.
En ese sentido, lo que corresponde en este momento es terminar el proceso electoral y empezar a estructurar el próximo gabinete, que va a enfrentar retos enormes y ojalá que el próximo gobierno pueda darle al pueblo lo que desea.
Las encuestas lo dicen, la gente quiere empleo, porque la situación económica está difícil, por ello se tienen que buscar los mecanismos de generar oportunidades de trabajo masivo para llevar dinero al bolsillo de los hondureños.
Además se tiene que reconstruir toda la institucionalidad del país, ese es un gran reto, así como otros problemas sociales que sin duda alguna deben ser resueltos.
“Yo creo que debemos de ver el futuro con optimismo, tenemos que unir esfuerzos, creo que ´Tito´ Asfura lo tiene claro, que se requiere la articulación de todos los sectores de la sociedad para sacar a Honduras adelante”, refirió.