FMI inicia evaluación clave en Honduras para definir un nuevo acuerdo económico

Tegucigalpa, Honduras.- Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará el próximo lunes a Honduras para realizar la sexta y última revisión del programa económico aprobado en 2023, un proceso que, de culminar con éxito, permitirá al país avanzar en la negociación de un nuevo acuerdo, informó una fuente oficial. El secretario hondureño de Finanzas, Emilio Hernández, indicó que la delegación del organismo multilateral trabajará durante dos semanas con representantes del Gabinete Económico, el sector privado y otras instituciones, además de reunirse con el presidente hondureño, Nasry Asfura.

La misión estará encabezada por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y la revisión evaluará el cumplimiento de los compromisos asumidos por Honduras y los resultados de las políticas económicas y fiscales aplicadas, indicó la Secretaría de Finanzas -en un comunicado-. Honduras y el FMI alcanzaron en 2023 un acuerdo técnico que otorgó al país acceso a unos 823 millones de dólares para respaldar reformas económicas y que venció en septiembre pasado. Hernández subrayó que uno de los principales desafíos será cumplir las metas estructurales pendientes en el sector energético, incluida la puesta en marcha de la Ley de Justicia Energética, aprobada en agosto pasado por el Parlamento hondureño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse