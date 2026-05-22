Fiscalía apelará sobreseimiento dictado a hija de Miguel Arnulfo Valle

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), anunció este viernes que presentará un recurso de apelación contra el sobreseimiento provisional a favor de Yosary Yasmín Valle Aguilar, señalada como presunta responsable del delito de asesinato en perjuicio de tres personas. Un juzgado con jurisdicción nacional le dictó a la hija de Miguel Arnulfo Valle un sobreseimiento provisional, luego de que fue detenida el pasado 14 de mayo en Guatemala, bajo una falsa identidad, y entregada a las autoridades hondureñas. El caso por el que Yosary es acusada se remonta al 6 de septiembre de 2016, cuando fueron asesinados María Fernanda Pascual Muñoz y los hermanos Germán Antonio y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, en un hecho ocurrido en la aldea El Rosario, municipio de Santa Rosa de Copán.

De acuerdo con el ente acusador, la decisión judicial no está apegada a derecho al considerar que durante la audiencia inicial se presentaron elementos probatorios que acreditarían la comisión del delito y la presunta participación de la imputada. Según las diligencias desarrolladas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la acusada habría recibido información por parte de empleados sobre el supuesto ingreso de varias personas a una propiedad de la familia para cometer un robo. Las investigaciones establecen que en el lugar se encontraron huellas de calzado tipo burro, elemento que llevó a sospechar que los responsables serían antiguos trabajadores vinculados a la propiedad. Siempre según la línea investigativa del Ministerio Público, Valle Aguilar habría ordenado a otro implicado rastrear la ubicación de las personas bajo sospecha. Posteriormente, la Fiscalía sostiene que la imputada se comunicó con el hijo de Luis Alonso Valle, quien en ese momento era menor de edad, para darle seguimiento al caso tras afirmar que ya tenían identificados a quienes supuestamente habrían cometido el robo.