La FIO respalda posición del Conadeh sobre las elecciones generales y estado de excepción

El desarrollo de las elecciones generales bajo un estado de excepción parcial en 226 municipios, es una de las preocupaciones manifestada por el Conadeh

  • 14 de noviembre de 2025 a las 09:33
La FIO respalda posición del Conadeh sobre las elecciones generales y estado de excepción

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) hizo un posicionamiento sobre el estado de excepción y la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) lo respaldó.

 Foto: Cortesía Conadeh

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) respalda el posicionamiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y expresa su preocupación sobre el contexto en que se celebrarán las elecciones generales.

La FIO subraya que todo proceso electoral constituye un momento clave para el fortalecimiento de la democracia, la legitimidad institucional y el ejercicio pleno de los derechos políticos de la ciudadanía.

Recientemente, el Conadeh manifestó su profunda preocupación por la prolongación del estado de excepción, el cual estará vigente durante la celebración de las elecciones generales y posterior a estas.

Rechazo unánime al estado de excepción en elecciones: "Vulnera derechos"

Esta entidad defensora de derechos humanos, durante los casi tres años de vigencia del estado de excepción, ha recibido más de 1,000 quejas, dentro de las cuales identifican violaciones graves a derechos humanos, entre las que incluyen: potenciales desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales

A razón de esto, la FIO expone su indudable respaldo a las observaciones y acciones desarrolladas por el Conadeh, en su calidad de miembro pleno de esta Federación, reconociendo el rol activo que desempeña el Conadeh en el seguimiento del proceso electoral con un enfoque basado en derechos humanos.

Ilegalidad del estado de excepción

En relación con el estado de excepción, el Conadeh fustigó que en los últimos decretos ejecutivos aprobados en Consejo de Ministros, en los que se prorrogan el estado de excepción, fueron publicados en el diario oficial La Gaceta sin haber sido sometidos previamente a discusión y aprobación en el Congreso Nacional.

Conadeh señala que el estado de excepción provoca más desapariciones

Estas acciones constituyen una infracción al procedimiento establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República, el que se refiere a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La FIO reconoce su pertinencia en el contexto del proceso electoral hondureño y considera fundamental que se garantice un entorno que respete plenamente los derechos políticos, la libertad de expresión, de reunión y de asociación, de acuerdo con los principios democráticos y el Estado de derecho.

Además, destaca la importancia de preservar la confianza ciudadana en las instituciones y en el proceso electoral, condición indispensable para la estabilidad democrática y la gobernabilidad legítima.

Diputadas piden resguardo al Conadeh por amenazas en su contra

La FIO es una asociación que agrupa a defensores del pueblo, procuradores, proveedores, comisionados y presidentes de comisiones públicas de derechos humanos y ombudsperson de Iberoamérica.

