Diputadas piden resguardo al Conadeh por amenazas en su contra

Sobre una posible denuncia, la parlamentaria aseguró que podría interponerla entre este miércoles o jueves y detalló que "son muchas y en su momento las vamos a hacer públicas".

"Le hemos solicitado que este Comisionado de los Derechos Humanos esté atento a todos nuestros actos, que esté atento a las violaciones que se puedan provocar en contra de otros funcionarios públicos", informó la diputada liberal Maribel Espinoza.

Tegucigalpa, Honduras.- Varias diputadas de oposición llegaron este martes hasta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ( Conadeh ) para reunirse con el comisionado y mostrar su preocupación sobre lo que está pasando a nivel político en Honduras.

"En este momento no queremos más crispación, nosotros lo que queremos decirle al pueblo de Honduras es que queremos ir en paz a nuestra sesión de pleno", aseguró.

Asimismo, dejó claro "que si hay un acto de violencia no va a ser por nosotros y que si la Policía o las Fuerzas Armadas no nos resguardan están violando sus deberes, somos parte de los convocantes y por eso estamos aquí".

Espinoza reiteró que "no hemos solicitado medidas cautelares, porque no hemos presentado la denuncia el día de hoy".

Sobre lo que hablaron en la reunión con el comisionado, Espinoza explicó que expusieron "nuestra preocupación por todos los abusos y excesos que ha cometido este gobierno contra muchos funcionarios especialmente el Consejo Nacional Electoral e igual, diputadas y diputados en celebración de las sesiones, también hemos expuesto lo que se pretendió por parte de Luis Redondo en contra de medios de comunicación".

Finalmente, aseguró que la denuncia se hará formalmente entre el miércoles y jueves.