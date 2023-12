Falta de aprobación del Presupuesto para 2024 impactará en la inversión pública

Llamó a los partidos políticos a buscar los consensos pensando en funciones del país y no intereses particulares, ya que el presupuesto general es el único instrumento de desarrollo a través de la inversión pública.

“Todos estos recursos (proyectos) quedarían detenidos mientras no se apruebe el presupuesto, porque todo lo que implica endeudamiento tanto interno como externo debe se aprobado por el Congreso, o sea aquí son factores claves para el desarrollo”, explicó la expresidenta del Colegio de Economistas, Liliana Castillo.

Días atrás el vicepresidente del CN, Hugo Noé Pino, advirtió que la no aprobación del presupuesto expondrá al país a futuros problemas.

“Lo más probable que es no vayamos a acompañar la aprobación. En todo caso que fuera en una tercera legislatura y que fuera aprobado en una ordinaria, ver algunas circunstancias en temas de alcaldías, ver en cuestiones que sean de beneficio para el pueblo pero de allí sería bien difícil”, aseveró la diputada nacionalista Merary Díaz.

Mientras que la oposición adelantó que no está dispuesta a apoyar la aprobación del presupuesto por desconocer a profundidad su contenido y los beneficios para el pueblo.

El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, arguyó que “no conocemos el presupuesto, no lo hemos discutido, no se nos ha convocado, así que no tenemos información. Hasta que conozcamos el dictamen final tendremos una postura sobre ello”.

Por segundo año, el gobierno iniciará otro ejercicio fiscal sin la aprobación del presupuesto debido a la falta de consensos, entendimiento y diálogo entre la clase política.

El proyecto de presupuesto asciende a más de 406 mil millones de lempiras, que representa un incremento de más de L12 millones en comparación del vigente.