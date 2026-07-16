Estudiantes perdieron nueve días de clases en el primer semestre, alerta ASJ

Tegucigalpa, Honduras.- Al cumplirse los primeros 100 días del calendario escolar, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) alertó a las autoridades educativas sobre los desafíos que amenazan la continuidad de las clases durante el segundo semestre de 2026. La organización de sociedad civil advirtió que es urgente adoptar medidas preventivas antes de que factores estacionales, actividades cívicas y trámites administrativos reduzcan aún más el tiempo efectivo de aprendizaje de la niñez hondureña. De acuerdo con el monitoreo semanal de la plataforma Aulas Abiertas, de la ASJ, los estudiantes acumulan una pérdida promedio de nueve días de clases en lo que va del año.

El informe señala que el 51 % de estas interrupciones corresponde a la participación de docentes en talleres de capacitación, asambleas o gestiones administrativas realizadas durante la jornada escolar. La organización también identificó que uno de los factores que más afecta el tiempo efectivo de aprendizaje en esta época son los ensayos para actividades cívicas. Ante este panorama, la ASJ instó a la Secretaría de Educación a priorizar el cumplimiento del calendario escolar y garantizar el desarrollo de los aprendizajes establecidos en el Currículo Nacional Básico. Para ello, consideró indispensable emitir lineamientos nacionales claros que eviten la suspensión de jornadas completas por trámites administrativos o preparativos cívicos. De igual forma, propone la urgente implementación de un sistema de monitoreo permanente de los días efectivos de clase que permita registrar en tiempo real las pérdidas ocasionadas por factores climáticos u otras interrupciones extracurriculares.