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¿Estarán abiertos los bancos en Honduras este lunes 20 de abril?

Las oficinas principales, agencias y ventanillas bancarias no brindarán atención al público durante esa jornada, en cumplimiento de la normativa vigente

  • Actualizado: 18 de abril de 2026 a las 19:36
¿Estarán abiertos los bancos en Honduras este lunes 20 de abril?

Todos los bancos permanecerán cerrados por el feriado nacional.

 Foto: Archivo

Tegucigalpa, Honduras.-El sistema bancario de Honduras permanecerá cerrado este lunes 20 de abril debido al traslado del feriado correspondiente al Día de las Américas.

La disposición responde a lo establecido en la legislación hondureña, que permite mover ciertos feriados cuando coinciden con días laborables, con el objetivo de generar fines de semana largos para los trabajadores del sector público y privado.

De acuerdo con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), la decisión se basa en el artículo 1 del Decreto No. 50-2003, el cual establece que el feriado originalmente celebrado el martes 14 de abril se traslada al lunes 20 de abril.

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Como resultado de esta modificación, las oficinas principales, agencias y ventanillas bancarias no brindarán atención al público durante esa jornada, en cumplimiento de la normativa vigente.

No obstante, la actividad financiera no se detendrá por completo, ya que las entidades bancarias mantendrán habilitados sus canales electrónicos para garantizar la continuidad de los servicios.

Entre las alternativas disponibles para los usuarios se encuentran la banca en línea, aplicaciones móviles, cajeros automáticos, transferencias ACH, agentes corresponsales y terminales de punto de venta.

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Ante este escenario, Ahiba instó a los clientes a tomar previsiones para evitar contratiempos en sus operaciones. “Invitamos a nuestros clientes a utilizar los canales digitales y consultar los horarios especiales en las plataformas oficiales de cada banco”, indicó la asociación en su comunicado.

La organización también recordó que esta disposición se fundamenta en el artículo 339 del Código del Trabajo, que reconoce el 14 de abril como feriado nacional, por lo que la mayoría de los trabajadores del sector privado no laborarán este lunes 20 de abril.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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