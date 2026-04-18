¿Estarán abiertos los bancos en Honduras este lunes 20 de abril?

Tegucigalpa, Honduras.-El sistema bancario de Honduras permanecerá cerrado este lunes 20 de abril debido al traslado del feriado correspondiente al Día de las Américas.

La disposición responde a lo establecido en la legislación hondureña, que permite mover ciertos feriados cuando coinciden con días laborables, con el objetivo de generar fines de semana largos para los trabajadores del sector público y privado.

De acuerdo con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), la decisión se basa en el artículo 1 del Decreto No. 50-2003, el cual establece que el feriado originalmente celebrado el martes 14 de abril se traslada al lunes 20 de abril.