EE UU retira la visa a Rasel Tomé y él responde: “Mi vista está para Asia”

“¿Cuál es la doble moral? A mí no me importa lo que digan las posiciones políticas del Departamento de Estado, hace 23 años invadieron Irak diciendo que había armas químicas y resultó siendo mentira. Mi vista está para Asia para allá es que vamos a mirar no me preocupa esa visa”, dijo Tomé en una breve rueda de prensa.

Asimismo, en su cuenta de Twitter el congresista manifestó que jamás se ha visto envuelto en actos de corrupción, pero a la vez resaltó que respeta la decisión tomada por Estados Unidos.

“Jamás he cometido un acto de corrupción, nunca he afectado al pueblo hondureño, al contrario decidí colocarme del lado del soberano pueblo de Honduras, toda mi fuerza, mi espíritu y el talento que Dios me otorgó. Respeto el derecho de cada Estado de otorgar visas, eso no se discute”, sentenció.