Erick Tejada cuestiona PCM-004-2026 y advierte retroceso en proyecto El Tablón

Tegucigalpa, Honduras.-El exministro de Energía, Erick Tejada, manifestó su preocupación por la aprobación del PCM-004-2026 en Consejo de Ministros, al considerar que la medida representa un retroceso en el proceso de construcción de la represa multipropósito El Tablón. A través de una publicación en su cuenta de X, Tejada señaló que el decreto, en su artículo 11, designa a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) como órgano ejecutor del proyecto, función que anteriormente estaba a cargo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Según el exfuncionario, este cambio “prácticamente cierra el proceso de licitación que estaba en marcha —antes de ser detenido— y llevado a cabo por la ENEE”.

Asimismo, afirmó que la modificación del órgano ejecutor implicaría que el crédito aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) deba someterse nuevamente a la aprobación del directorio del organismo financiero. Tejada también sostuvo que la SIT “no tiene personal capacitado en gestión social ni ambiental”, por lo que —según indicó— se prevé una tercerización total de estos procesos. En sus declaraciones, el exministro aseguró que la información de la que dispone apunta a una intención de regresar al sitio de presa original basado en estudios elaborados en 2017, los cuales calificó como “viejos, incompletos y desfasados”.