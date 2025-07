En empresas de courier y desde Miami llegan drogas sintéticas a Honduras

Marlen Martínez, fiscal jefe de la Unidad contra el Microtráfico, en entrevista con EL HERALDO, reveló que "como Unidad nosotros tenemos tres casos en los cuales hemos decomisado, no la gran cantidad, pero sí tenemos presencia de drogas como LSD, metanfetaminas, una droga que se llama DMT, que en el mercado popular se le conoce como la Molécula de Dios; esto nos ha preocupado".

Las autoridades reconocen que no es descabellado pensar que también pudiera haber gente en el país que las esté produciendo, porque lo único que se necesita es a una persona con conocimientos químicos-farmacéuticos.

Al tratarse de drogas con un mayor costo, en relación a la marihuana u otras, su ilegal comercialización está dirigida hacia otro tipo público consumidor. "No es el público de las calles, de los barrios. El caso en específico de esta persona (acusada), era un estudiante de una universidad privada; sus clientes son otro tipo de personas con mejores recursos", precisó la especialista.

Para el caso, en la capital de la República, el MP no ha podido identificar los sitios en los que se venden este tipo de drogas sintéticas; esto debido a que se requiere de una investigación muy particular, ya que no van hacia consumidores de escaso poder adquisitivo, sino, a un público de clase media alta hacia arriba.

Martínez compartió que "en una investigación, los compañeros de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, pudieron corroborar que en una de esas fiestas electrónicas, siguiendo con la investigación anterior, otras personas que participaban en la fiesta, estaban distribuyendo metanfetaminas".