La Mara Salvatrucha controla microtráfico de drogas en la UNAH

“Si en los meses que he estado no hubiésemos hecho nada, probablemente ya existiría esta pelea”, aseguró.

“Las autoridades (Seguridad) me han alertado que eso (que la Pandilla 18 quiere apoderarse de la UNAH), por eso es que estamos teniendo medidas fuertes. Yo sé lo que significa la pelea de territorio. Esto sería un caos”, afirmó el rector de la UNAH, Odir Fernández.

“Estas estructuras criminales buscan la manera de no ser detectadas”, explicó Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional.

No obstante, para la Policía Nacional, los métodos de distribución de droga en la capital así como en la UNAH representan un reto debido a lo sigilosos que son los distribuidores de los estupefacientes.

“Claro, no solo de ahí se surte ese mercado, también viene de otros sectores como colonias de la salida al sur de la capital que también son parte de esa institución criminal”, agregó.

EL HERALDO constató y denunció que la cocaína y marihuana en la UNAH se está distribuyendo con la modalidad de servicio a domicilio dentro del campus, es decir que los capos de la droga ya no operan en puntos populares dentro de la CU, si no que los pedidos los toman vía WhatsApp y las entregas las llegan a dejar hasta las aulas de clases.

Fernández con las medidas que ha tomado como la patrulla cotidiana con caninos para descubrir estupefacientes y la identificación de los distribuidores del negocio se han venido a la baja, lo que ha provocado reacciones en la Mara Salvatrucha hasta al punto de tener amenazado al rector.

“”A mí la MS-13 ya me tiene amenazado para que no sigan con las medidas que he implementado porque les estoy afectando el negocio“”, externó el rector.

“No voy a dejar de hacer por temor; los voy a enfrentar con la Fiscalía y la Policía”, aseguró.

Se intentó conocer los perfiles de los principales cuatro traficantes que operan en la UNAH, pero la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad argumentaron que esa información podría entorpecer las investigaciones.

Aunque EL HERALDO conoció que los cuatro miembros de la MS-13 identificados como los principales distribuidores son estudiantes, pero que desde hace unas semanas dejaron de asistir a clases.

Y justamente esta cantidad de personas dejaron de llegar a Ciudad Universitaria desde que los puntos de droga desaparecieron.