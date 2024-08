En cajas de maquillaje y por delivery entregan drogas en aulas de la UNAH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Necesito tres de mota y tres de perico. ¿Cuánto sería?”, consultó vía WhatsApp un periodista de EL HERALDO a un sujeto que distribuye estupefacientes dentro de Ciudad Universitaria de la UNAH.

“Los pedidos se toman los sábados y domingos y las entregas son los lunes, miércoles y viernes. El tiburón (un tipo de marihuana) cuesta 150 lempiras y la blanca (cocaína) 250 varas y, por ir a dejarla al aula de clases, son 200 lempiras más”, respondió el vendedor de drogas.

“Mucho dinero por la entrega, mejor yo voy a Reloj o al J1 -ambos lugares puntos de venta de droga en CU-”, se quejó el reportero que se hizo pasar por un estudiante de la máxima casa de estudios.

“¡No, chiqui!, ya no trabajamos así. Si querés, acepta lo que te dije o no volvás a escribir”, respondió tajantemente el encargado de recibir los pedidos ilegales, quien no tenía foto en su WhatsApp y solo se identificó con la letra “N”.

“¿O sea que los 200 lempiras son por un servicio a domicilio dentro de la U?”, se le preguntó al distribuidor.

“Así es. Si lo encargas hoy te lo entregamos los días que ya te había dicho”, enfatizó el sujeto, quien se desconoce si es hombre, mujer o hasta un mismo estudiante de la UNAH.