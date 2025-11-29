Empresarios y sociedad civil instan a voto masivo en comicios de este domingo

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes de la empresa privada y sociedad civil coincidieron en que para las elecciones generales que se desarrollarán mañana habrá una masiva afluencia de personas que acudirán a votar. Por tal razón, instaron a elegir a las mujeres y hombres que aspiran a cargos de elección popular con determinación, responsabilidad, razonamiento y ante todo en un clima de paz sin buscar la confrontación. A través de comunicados emitidos por las distintas organizaciones de ambos sectores sociales se ha hecho el llamamiento a los más de 6.5 millones de hondureños habilitados para darle cumplimiento al primer numeral del artículo 37 de la Constitución de la República sobre elegir y ser electo como derecho de la ciudadanía, incluyendo el deber de ejercer el sufragio estipulado en el artículo 40 constitucional dentro del numeral tercero

“La única salida es un voto masivo y vigilante este 30 de noviembre”

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, (Cohep) Anabel Gallardo, aseguró que el voto masivo y vigilante es la única salida a la crisis política permanente que enfrenta el país. "Nada puede desalentarnos. La única salida a la crisis política permanente que sufrimos es un voto masivo y vigilante el próximo 30 de noviembre, y proclamar sin descanso esta exigencia a nuestros representantes públicos: respeten la Constitución, sean verdaderos patriotas", escribió en sus redes sociales. Indicó que "ese es el mejor servicio que pueden prestar a Honduras. Que Dios dirija nuestros pasos en concordia, sin violencia, con patriotismo verdadero". A seguir con valentía este último domingo de noviembre, fecha de los comicios generales cuando la población habilitada para ejercer el sufragio saldrá a votar masivamente, instó. Además, Gallardo sostuvo que "el Cohep está con la ciudadanía que quiere elecciones transparentes, un proceso electoral en paz y limpio y que se respete su voto. Haremos todo lo posible para que así sea".

“El pueblo tiene la oportunidad de demostrarle al mundo su madurez democrática este próximo 30 de noviembre. Nos jugamos la estabilidad económica, la paz social y nuestra posición internacional”, afirmó.

“Tenemos nueva oportunidad de venir este 30Ny salir a votar”

Previo a la justa democrática de este domingo, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, (CAH) Gustavo Solórzano, consideró que habrá una participación masiva de electores y que se tiene la oportunidad para salir y cumplir con el derecho y deber constitucional. “Creo que va a haber una participación masiva de la población y yo los invito y asumamos nuestra responsabilidad y nuestra culpa. Si hemos tenido culpa en la manera cómo hemos venido siendo gobernados por décadas, hoy tenemos una nueva oportunidad de venir y salir a votar”, manifestó. El profesional del Derecho exhortó a que “elijamos bien, elijan un buen Congreso Nacional, hagan con razonamiento las marcas. Voten por aquellas personas que consideren que pueden en realidad ir a trabajar sin estar sometidos a un poder político de un partido; voten por aquellas personas que tengan buenas ideas, que tengan más sentimientos ciudadanos que sentimientos políticos que en realidad quieran llegar a servir a la población y no servirse de lo que es el Estado y de la población”.

A salir a escoger a los mejores candidatos en los tres niveles electivos desde que se abren las urnas hasta que se cierren para manifestar el amor por Honduras por medio del voto, pidió.

“Votemos con determinación y en paz; salgamos masivamente”

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, solicitó al electorado hondureño a votar con determinación y en paz este 30 de noviembre. “Votemos con determinación y en paz porque si algo debe de quedar claro es esto: Honduras puede cambiar, pero si todos empujamos en la misma dirección”, mencionó. La abogada agregó que “vayamos a votar no como trámite, sino como afirmación colectiva de que este país merece algo mejor que la rutina de corrupción y miedo. Rechacemos el cinismo; un voto masivo envía un mensaje claro de que Honduras no está sometida”. El país necesita de que todos salgan de forma masiva a ejercer el sufragio y hacerlo no desde el miedo, sino desde la responsabilidad, señaló. Castellanos destacó que “Honduras no necesita de discursos vacíos, necesita un respiro real, necesita que dejemos de votar como quien lanza una moneda al aire y empecemos a votar como quien siembra futuro. Que miremos más allá de banderas y busquemos a quien tenga capacidad moral, política y humana de enfrentar lo que otros han evadido: la corrupción que nos devora, la pobreza que nos aplasta, el desempleo que nos expulsa y la inseguridad que nos encierra”.

“Tenemos cita con la democracia y se fortalecerá el país con participación”