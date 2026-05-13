Empleados de aseo de Salud están de brazos caídos por atraso de salarios

Tegucigalpa, Honduras.- Los problemas laborales en la Secretaría de Salud (Sesal) continúan. Este miércoles, el personal de aseo declaró una huelga de brazos caídos debido al atraso de dos meses en el pago de salarios. Las empleadas del área de limpieza se manifestaron en las afueras de la institución para exigir el desembolso inmediato de los sueldos pendientes y el respeto a sus derechos laborales. Durante la protesta, los empleados expresaron su preocupación por las dificultades económicas que atraviesan, asegurando que muchos no cuentan con recursos para cubrir necesidades básicas de sus familias debido al incumplimiento salarial.

"Tenemos más de dos meses que no recibimos pago, por eso nos reunimos hoy a protestar. La situación esta bien difícil; no tenemos para la comida; para los pasajes y para pagar el recibo de luz", dijo una de las empleadas.

Son al menos 55 personas que trabajan en el área de mantenimiento y limpieza en los diferentes edificios que tiene la Sesal. Los trabajadores advirtieron que esta situación impacta directamente en su estabilidad laboral y emocional, por lo que decidieron paralizar sus labores como medida de presión para obtener una respuesta de las autoridades. Según el personal de aseo, ellos pertenecen a una empresa que fue contratada por la Sesal para hacer la limpieza en la institución; sin embargo, ésta aún no paga a la empresa, por lo que no se ha hecho efectivo el pago a los empleados.



La manifestación del personal de limpieza se suma a otros conflictos que actualmente enfrenta la Sesal con distintos gremios del sector salud. El Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció retrasos en el pago a más de 600 médicos que laboran bajo contrato, lo que ha generado malestar e incertidumbre en el gremio.