Salvador Nasralla propone incentivos fiscales para los migrantes

Miami, EE UU.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, cerró su gira internacional de campaña en la Florida, Estados Unidos, con el anuncio de incentivos fiscales, programas de retorno y apoyo a emprendimientos dirigidos a los hondureños en el exterior. “Ustedes son héroes que sostienen la economía nacional. Mi compromiso es que quienes deseen volver lo hagan con dignidad, empleo, educación y seguridad”, expresó.

Nasralla también prometió reformar el sistema consular, al que calificó como “burocrático y politizado”, con el objetivo de erradicar la corrupción y ofrecer servicios más eficientes a los compatriotas en el exterior. “Los consulados deben servir al pueblo, no a intereses partidarios”, dijo ante los aplausos de sus simpatizantes. Durante el acto, el candidato liberal llamó a la unidad nacional y reiteró que la lucha contra la corrupción será el eje central de su eventual gobierno. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Honduras no puede seguir administrada por los mismos grupos. Hay que recuperar la ética pública y poner la meritocracia al servicio del país”, manifestó.