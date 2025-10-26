  1. Inicio
Salvador Nasralla propone incentivos fiscales para los migrantes

Salvador Nasralla estuvo en la Florida donde se reunió con hondureños migrantes

  • 26 de octubre de 2025 a las 19:52
El candidato presidencial del Partido Liberal se reunió con hondureños en la Florida.

Foto: Cortesía redes Salvador Nasralla

Miami, EE UU.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, cerró su gira internacional de campaña en la Florida, Estados Unidos, con el anuncio de incentivos fiscales, programas de retorno y apoyo a emprendimientos dirigidos a los hondureños en el exterior.

“Ustedes son héroes que sostienen la economía nacional. Mi compromiso es que quienes deseen volver lo hagan con dignidad, empleo, educación y seguridad”, expresó.

Nasralla también prometió reformar el sistema consular, al que calificó como “burocrático y politizado”, con el objetivo de erradicar la corrupción y ofrecer servicios más eficientes a los compatriotas en el exterior.

“Los consulados deben servir al pueblo, no a intereses partidarios”, dijo ante los aplausos de sus simpatizantes.

Durante el acto, el candidato liberal llamó a la unidad nacional y reiteró que la lucha contra la corrupción será el eje central de su eventual gobierno.

“Honduras no puede seguir administrada por los mismos grupos. Hay que recuperar la ética pública y poner la meritocracia al servicio del país”, manifestó.

Nasralla sostuvo que Honduras posee condiciones para convertirse en una nación competitiva si se impulsan políticas de transparencia y desarrollo regional.

“Somos un país con salida a dos mares, recursos naturales y un pueblo trabajador. Solo falta un gobierno que use bien esos recursos”, enfatizó

