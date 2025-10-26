Rixi Moncada afirma que impulsará la Ley de Justicia Tributaria

Tocoa, Colón.- La aspirante presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, asegura que su partido tiene plenamente identificado a su “enemigo político”. Durante un acto proselitista en Tocoa, Colón, Moncada expresó que esos sectores “violaron la Constitución para entregar el territorio, aprobar la reelección ilegal y ejecutar un golpe de Estado cruel”.

En su discurso, amplió su crítica y señaló que ese enemigo "es el partido político que impuso al pueblo 14 cargas impositivas, que otorgó exoneraciones a los poderosos y que eliminó los derechos de los docentes". Además, acusó a dichos grupos de intentar "doblegar a la clase trabajadora con la reducción de salarios". Moncada ironizó que a ese grupo lo denomina "Partido Liberal-Nacionalista", al que responsabilizó de actuar conjuntamente en el Congreso Nacional. "Esos traidores son los enemigos del pueblo".