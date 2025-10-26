  1. Inicio
Rixi Moncada afirma que impulsará la Ley de Justicia Tributaria

La candidata presidencial de Libre hizo una gira este domingo por el municipio de Tocoa, en Colón

  • 26 de octubre de 2025 a las 19:41
Rixi Moncada afirmó que seguirá impulsando la Ley de Justicia Tributaria si es electa presidenta.

Foto: Cortesía redes Rixi Moncada

Tocoa, Colón.- La aspirante presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, asegura que su partido tiene plenamente identificado a su “enemigo político”.

Durante un acto proselitista en Tocoa, Colón, Moncada expresó que esos sectores “violaron la Constitución para entregar el territorio, aprobar la reelección ilegal y ejecutar un golpe de Estado cruel”.

En su discurso, amplió su crítica y señaló que ese enemigo “es el partido político que impuso al pueblo 14 cargas impositivas, que otorgó exoneraciones a los poderosos y que eliminó los derechos de los docentes”.

Además, acusó a dichos grupos de intentar “doblegar a la clase trabajadora con la reducción de salarios”.

Moncada ironizó que a ese grupo lo denomina “Partido Liberal-Nacionalista”, al que responsabilizó de actuar conjuntamente en el Congreso Nacional. “Esos traidores son los enemigos del pueblo”.

Prometió que, de llegar al poder, su gobierno perseguirá la evasión fiscal y la corrupción empresarial, impulsará la Ley de Justicia Tributaria y promoverá “una nueva etapa de refundación basada en la justicia económica”.

Antes de concluir su discurso, Moncada acusó a sus adversarios de aumentar la deuda pública en más de 350% y de elevar la pobreza nacional en más de 20%. “Esos son los que intentan pisotear al pueblo hondureño”, enfatizó

