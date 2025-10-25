Si hay crisis en elecciones "saldremos a las calles, pero no a quemar llantas", dice Nasry Asfura

Asfura dijo que el designado del Partido Libertad y Refundación (Libre) comete ilegalidades y defenderán a su representante en el CNE , Cossette López .

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura , candidato presidencial del Partido Nacional , condenó las acciones de Marlon Ochoa en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y afirmó que está cometiendo abusos en el órgano electoral.

"Han sido testigos del abuso interno dentro del CNE, de la presión que está ejerciendo especialmente el consejero del Partido Libre hacia Cossette López", fustigó el candidato presidencial nacionalista.

Asfura advirtió que si es necesario, el Partido Nacional irá a las calles, aunque no para quemar llantas o desatar caos.

"Hemos tenido varias marchas donde demostramos que lo que queremos es democracia, saldremos a las calles, pero sin quemar llantas ni quebrando vidrios ni violentando la ley. Si es necesario, vamos para las calles, pero que hay elecciones en Honduras, hay elecciones y eso es lo que quiere un pueblo", sentenció.

El exalcalde del Distrito Central también dejó entrever que no tendría relaciones diplomáticas con Venezuela, si llega a ser electo presidente.