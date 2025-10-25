  1. Inicio
  2. · Honduras

Si hay crisis en elecciones "saldremos a las calles, pero no a quemar llantas", dice Nasry Asfura

Nasry Asfura también condenó las acciones de Marlon Ochoa dentro del Consejo Nacional Electoral

  • 25 de octubre de 2025 a las 14:46
Si hay crisis en elecciones saldremos a las calles, pero no a quemar llantas, dice Nasry Asfura

Nasry Asfura dijo que si es necesario, el Partido Nacional se irá a las calles.

Foto: Moisés Valenzuela - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, condenó las acciones de Marlon Ochoa en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y afirmó que está cometiendo abusos en el órgano electoral.

Asfura dijo que el designado del Partido Libertad y Refundación (Libre) comete ilegalidades y defenderán a su representante en el CNE, Cossette López.

Ana Paola Hall tilda de "injerencia" solicitud de Roosevelt Hernández de tener copia de actas

"Han sido testigos del abuso interno dentro del CNE, de la presión que está ejerciendo especialmente el consejero del Partido Libre hacia Cossette López", fustigó el candidato presidencial nacionalista.

Asfura advirtió que si es necesario, el Partido Nacional irá a las calles, aunque no para quemar llantas o desatar caos.

"Hemos tenido varias marchas donde demostramos que lo que queremos es democracia, saldremos a las calles, pero sin quemar llantas ni quebrando vidrios ni violentando la ley. Si es necesario, vamos para las calles, pero que hay elecciones en Honduras, hay elecciones y eso es lo que quiere un pueblo", sentenció.

El exalcalde del Distrito Central también dejó entrever que no tendría relaciones diplomáticas con Venezuela, si llega a ser electo presidente.

"Su candidato no tiene nivel": Rixi Moncada al Partido Liberal tras quemar la bandera de Libre

"Donde no hay democracia ni libertad, no puede haber relaciones diplomáticas", acotó.

Nasry Asfura es uno de los cinco candidatos presidenciales junto a Rixi Moncada (Partido Libre), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nelson Ávila (Partido Innovación y Unidad - PINU) y Mario Enrique "Chano" Rivera (Democracia Cristiana).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias