Crisis política se agudiza en recta final electoral, advierte Julieta Castellanos

Tegucigalpa, Honduras.- La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, advirtió que el país atraviesa una crisis política que se refleja en el proceso electoral, al señalar que Libre “comenzó a perder el control” y enfrenta reveses que ponen en duda la conducción de las elecciones generales. La analista hizo un panorama crítico a través de una carta pública en donde señaló que Honduras atraviesa una etapa de descontrol político e institucional, con el partido oficialista como protagonista de las principales tensiones en el marco electoral. Entre los hechos más recientes, destacó la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), emitida el 28 de octubre, que ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) inscribir como candidatos a diputados por Olancho y Valle a Jorge Cálix y Cristian Villalobos. Para Castellanos, esta decisión representa “un revés para el oficialismo”, que —a su juicio— había mantenido dominio en las principales decisiones del proceso electoral.

El mismo día, diputados de la oposición realizaron una sesión autoconvocada en los bajos del Congreso Nacional (CN), donde aprobaron extender el período de sesiones hasta enero de 2026. "El consejero Ochoa no pudo imponerse en el CNE para contratar los servicios de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ni la conectividad para 2,700 centros de votación. Al no cumplir esa tarea, ha tenido que avanzar con una estrategia de persecución judicial", afirmó Castellanos. También mencionó la reunión del 24 de octubre convocada por el CNE, en la que el jefe del Estado Mayor Conjunto solicitó recibir simultáneamente las actas transmitidas desde las Juntas Receptoras de Votos (JRV), lo que generó debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.

Encuestas de intención de voto son claras

Respecto a las encuestas de intención de voto, la exrectora señaló que firmas como Demoscopia, Le Vote, Macrodato, Tracking y Parádgma ubican a la candidata de Libre, Rixi Moncada, en tercer lugar, mientras que Tresearch la coloca en el primero. Recordó, además, que los resultados de las elecciones primarias ya reflejaban una menor votación para Moncada frente a los aspirantes del Partido Liberal (PL) y del Partido Nacional (PN).

Castellanos también se refirió a los audios divulgados el 29 de octubre por el Ministerio Público, atribuidos a la consejera del CNE Cossette López, al diputado Tomás Zambrano y a un oficial militar, en los que se mencionan presuntas irregularidades electorales. En reacción, Libre pidió la renuncia de López, mientras que la oposición solicitó una investigación independiente.

Seis escenarios posibles íntegros que plantea Castellanos

Tras exponer la cronología de hechos, la exrectora planteó seis posibles escenarios para las elecciones del 30 de noviembre: