FF AA quedan a disposición del CNE para el resguardo de material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) informaron que, a partir del 30 de octubre de 2025, quedan oficialmente bajo disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para cumplir funciones de custodia, transporte y vigilancia del material electora este 30 de noviembre.

El comunicado señala que la decisión se toma en cumplimiento del artículo 272 de la Constitución y el artículo 318 de la Ley Electoral.

Según la normativa, el presidente de la República debe poner a disposición del CNE a las Fuerzas Armadas un mes antes de las elecciones, con el fin de garantizar la seguridad del proceso, desde la custodia del material electoral hasta la declaración de resultados.