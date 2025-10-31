FF AA quedan a disposición del CNE para el resguardo de material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) informaron que, a partir del 30 de octubre de 2025, quedan oficialmente bajo disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para cumplir funciones de custodia, transporte y vigilancia del material electora este 30 de noviembre.
El comunicado señala que la decisión se toma en cumplimiento del artículo 272 de la Constitución y el artículo 318 de la Ley Electoral.
Según la normativa, el presidente de la República debe poner a disposición del CNE a las Fuerzas Armadas un mes antes de las elecciones, con el fin de garantizar la seguridad del proceso, desde la custodia del material electoral hasta la declaración de resultados.
#ComunicadoFFAA🚨 || Las #FFAA, en cumplimiento de la orden emitida por la Señora Presidente Constitucional de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas, Iris Xiomara Castro Sarmiento, informan al pueblo hondureño y a la comunidad internacional, que nuestra... pic.twitter.com/ezU2Q76Bdv— Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) October 31, 2025
Ante esto, la presidenta Xiomara Castro, a través de su cuenta de X, ordenó que la institución castrense garantizar "la seguridad, vigilancia, custodia y transporte del material electoral, antes, durante y después de celebradas las elecciones; aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas de resultados".
Recordó el respeto a "los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República en el proceso electoral que tendrá lugar el domingo 30 de noviembre, hasta la declaratoria final".
En mi carácter de Presidenta de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas, y en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley Electoral, ordeno que, a partir de esta fecha, las Fuerzas Armadas pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para...— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) October 31, 2025
Las autoridades castrenses aseguraron que ningún acto que busque “sabotear la transparencia electoral” o alterar la voluntad popular será tolerado.
De igual forma, se comprometieron a cumplir estrictamente lo establecido por la Constitución y las leyes, garantizando que el proceso se desarrollará de forma “limpia, transparente, segura, confiable y puntual”.
El artículo 272 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas únicamente deben garantizar la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales, así como la seguridad del proceso electoral.