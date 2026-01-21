Elección de Junta Directiva provisional iniciará a la 1:00 de la tarde

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>La elección de la <b>Junta Directiva provisional</b> programada para este miércoles 21 de enero en el <b>Congreso Nacional</b> comenzará a la 1:00 de la tarde, tras el "compás de espera" que solicitaron las bancadas del <b>Partido Nacional </b>y del <b>Partido Liberal</b>.Ambos bloques sostienen acercamientos abiertos, en un intento de llegar a un consenso que permita una transición pacífica en la dirección del Congreso Nacional para el nuevo periodo de gobierno. El diputado Marco Midence confirmó que la planilla de los nacionalistas sigue encabezada por <b>Tomás Zambrano</b> para la presidencia y Carlos Ledezma en la secretaría. Sin embargo, reconoció que están a la espera de un consenso con los liberales para que surja el esperado "humo blanco".