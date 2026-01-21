Elección de Junta Directiva provisional iniciará a la 1:00 de la tarde

El diputado Marco Midence confirmó que la planilla de los nacionalistas sigue encabezada por Tomás Zambrano para la presidencia y Carlos Ledezma en la secretaría. Sin embargo, reconoció que están a la espera de un consenso con los liberales para que surja el esperado "humo blanco".

Ambos bloques sostienen acercamientos abiertos, en un intento de llegar a un consenso que permita una transición pacífica en la dirección del Congreso Nacional para el nuevo periodo de gobierno.

Tegucigalpa, Honduras.- La elección de la Junta Directiva provisional programada para este miércoles 21 de enero en el Congreso Nacional comenzará a la 1:00 de la tarde, tras el "compás de espera" que solicitaron las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal .

Por su parte, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, se pronunció sobre la necesidad de evitar escenarios de imposición. "Aquí no puede existir imposición de una minoría sobre una mayoría".

A su vez, Zambrano refirió que han tenido acercamientos con Jorge Cálix, representante del Partido Liberal, y que tras estas conversaciones, solicitaron al ministro de gobernación, Tomás Vaquero, un espacio de tres horas para que comisiones de ambos partidos terminen de pulir los acuerdos.

"Nos parece prudente y correcto el espacio de tiempo solicitado", detalló Zambrano, confirmando que la sesión programada originalmente a las 9:00 de la mañana, ahora será a la 1:00 de la tarde.

De su lado, el diputado Yuri Sabas, opina que el mandato Legislativo debe quedar en las manos del Partido Liberal.

"Yo mantengo mi posición como liberal, este Congreso, para que tenga paz y tranquilidad, debe de estar administrado por el Partido Liberal en este momento", sentenció.

Sabas agregó que no votará a favor de Tomás Zambrano para la presidencia del Congreso. "Con mi voto que no cuenten si es de otra manera, lo dejo claro... hoy se va a elegir Junta Directiva, que con mi voto no cuenten para una Junta Directiva que no sea liberal, hay 128 más", concluyó.

Mientras tanto, los bajos del Congreso Nacional se mantienen bajo resguardo policial y militar, a la espera de que los diputados procedan con la votación de la Junta Directiva provisional se lleve a cabo, pues es la que prepara la definitiva para el próximo viernes 23, de cara a la instalación de la Legislatura del domingo 25 de enero.