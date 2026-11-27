Tegucigalpa, Honduras.- El sector agrícola busca mejorar las estimaciones de producción de maíz y frijol con un proyecto piloto que se desarrolla en tres valles agrícolas de los departamentos de Olancho y El Paraíso, en el que se hace uso de imágenes satelitales, drones y datos climáticos. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con financiamiento del Banco Mundial y asistencia técnica de instituciones de Corea del Sur. El proyecto se ejecuta en los valles de Lepaguare y Catacamas, en Olancho, y Jamastrán, en El Paraíso, donde se recopilará información durante la temporada de postrera de 2026 y la postrera tardía o apante de 2026-2027.

El objetivo es generar datos más precisos sobre el comportamiento de las cosechas y sentar las bases para desarrollar, a mediano plazo, un modelo que permita predecir los rendimientos agrícolas en el país. De acuerdo con la FAO, las zonas seleccionadas todavía no cuentan con suficientes registros históricos confiables sobre el rendimiento de los cultivos ni con mapas que identifiquen las áreas sembradas en cada temporada, información necesaria para elaborar y validar estimaciones de producción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para obtener esos datos, el piloto combinará cuatro fuentes de información: mediciones en las parcelas, imágenes captadas mediante drones, fotografías satelitales Sentinel-2 y registros climáticos sobre temperatura, precipitaciones y humedad del suelo. Las mediciones de campo permitirán conocer el desarrollo de los cultivos y comprobar sus rendimientos mediante muestras de cosecha. Mientras tanto, los drones proporcionarán imágenes de alta resolución para observar las condiciones de las plantaciones y contrastar la información satelital. La metodología también permitirá elaborar estimaciones diferenciadas para maíz y frijol, tomando en cuenta las características de cada cultivo y los factores que influyen en su producción. Julián Carrazón, oficial de Agricultura de la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica, explicó que disponer de estimaciones oportunas permitirá que las autoridades, productores y asociaciones agrícolas tengan una mejor perspectiva de la cantidad de granos que se espera cosechar.