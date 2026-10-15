Distrito Central y zonas aledañas al Lago de Yojoa en alerta verde ante condiciones por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las condiciones de humedad y lluvias que prevalecen en varias regiones del país, la Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió alerta verde para el municipio del Distrito Central, en Francisco Morazán, y las zonas aledañas al lago de Yojoa.

La medida estará vigente durante 48 horas, a partir de las 8:00 pm del miércoles 14 de octubre, debido a las precipitaciones que podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y otras afectaciones.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el ingreso de una onda tropical al territorio nacional generará abundante nubosidad, vientos racheados, lluvias dispersas y chubascos moderados aislados.