Distrito Central y zonas aledañas al Lago de Yojoa en alerta verde ante condiciones por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las condiciones de humedad y lluvias que prevalecen en varias regiones del país, la Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió alerta verde para el municipio del Distrito Central, en Francisco Morazán, y las zonas aledañas al lago de Yojoa.
La medida estará vigente durante 48 horas, a partir de las 8:00 pm del miércoles 14 de octubre, debido a las precipitaciones que podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y otras afectaciones.
Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el ingreso de una onda tropical al territorio nacional generará abundante nubosidad, vientos racheados, lluvias dispersas y chubascos moderados aislados.
Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica en la mayor parte del país, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.
Cenaos indicó que los mayores acumulados de lluvia se esperan en las regiones del oriente, centro y suroccidente del país, donde las condiciones previstas podrían incrementar los riesgos asociados con las precipitaciones.
Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población evitar cruzar ríos, quebradas, vados o riachuelos cuando presenten un incremento en su caudal, debido al peligro que representa el aumento repentino del nivel del agua.
Precaución
Autoridades instaron a atender las instrucciones de las autoridades y de los cuerpos de primera respuesta, especialmente ante la posibilidad de que sea necesaria una evacuación preventiva en las zonas vulnerables.
Asimismo, se aconsejó evitar permanecer cerca de ríos, quebradas y otras fuentes de agua durante las lluvias intensas, debido a las posibles crecidas que podrían registrarse en esos lugares.
Durante las tormentas eléctricas, la población debe buscar un lugar seguro y evitar permanecer en espacios abiertos, debajo de árboles o cerca de estructuras que puedan representar un riesgo.