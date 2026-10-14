Onda tropical dejará lluvias y chubascos este jueves, ¿en qué zonas de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de una onda tropical al territorio nacional marcará las condiciones climáticas de este jueves 15 de octubre de 2026, con abundante nubosidad, vientos racheados, lluvias y chubascos de intensidad moderada, en ocasiones fuertes, acompañados de actividad eléctrica, informó Jeffrey Flores, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). “Hoy, jueves 15 de octubre del 2026, tendremos el ingreso de una onda tropical al territorio nacional; esta estará dejando abundante nubosidad, vientos rachados y lluvias y chubascos de carácter moderado, algunas veces fuertes, acompañados de actividad eléctrica”, expresó Flores.

En cuanto a las temperaturas, Choluteca y Valle alcanzarán las máximas más altas del país, con 34 grados. En contraste, Intibucá registrará la temperatura mínima más baja, con 15 grados. El departamento de Gracias a Dios tendrá una máxima de 32 grados y una mínima de 24 grados, mientras que Santa Bárbara alcanzará 32 grados y descenderá hasta los 20 grados. En Cortés se esperan temperaturas de hasta 31 grados y mínimas de 25 grados. Olancho también llegará a los 31 grados, con una mínima de 22 grados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse