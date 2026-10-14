Onda tropical dejará lluvias y chubascos este jueves, ¿en qué zonas de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de una onda tropical al territorio nacional marcará las condiciones climáticas de este jueves 15 de octubre de 2026, con abundante nubosidad, vientos racheados, lluvias y chubascos de intensidad moderada, en ocasiones fuertes, acompañados de actividad eléctrica, informó Jeffrey Flores, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
“Hoy, jueves 15 de octubre del 2026, tendremos el ingreso de una onda tropical al territorio nacional; esta estará dejando abundante nubosidad, vientos rachados y lluvias y chubascos de carácter moderado, algunas veces fuertes, acompañados de actividad eléctrica”, expresó Flores.
En cuanto a las temperaturas, Choluteca y Valle alcanzarán las máximas más altas del país, con 34 grados. En contraste, Intibucá registrará la temperatura mínima más baja, con 15 grados.
El departamento de Gracias a Dios tendrá una máxima de 32 grados y una mínima de 24 grados, mientras que Santa Bárbara alcanzará 32 grados y descenderá hasta los 20 grados.
En Cortés se esperan temperaturas de hasta 31 grados y mínimas de 25 grados. Olancho también llegará a los 31 grados, con una mínima de 22 grados.
Atlántida registrará una máxima de 30 grados y una mínima de 24 grados. Colón tendrá temperaturas de 30 y 25 grados, respectivamente, mientras que Islas de la Bahía alcanzará 30 grados y tendrá una mínima de 26 grados.
En Yoro se esperan 30 grados como temperatura máxima y 20 grados como mínima. Ocotepeque tendrá una máxima de 30 grados y una mínima de 21 grados.
Comayagua, La Paz y Copán registrarán máximas de 29 grados. En Comayagua y La Paz la mínima será de 21 grados, mientras que en Copán descenderá hasta los 20 grados.
El Paraíso alcanzará una máxima de 29 grados y una mínima de 18 grados. Francisco Morazán tendrá temperaturas de 29 y 19 grados, respectivamente, al igual que Lempira, donde se pronostica una mínima de 19 grados.
Por su parte, Intibucá registrará una máxima de 23 grados y una mínima de 15 grados, las temperaturas más bajas entre los departamentos incluidos en el pronóstico.
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