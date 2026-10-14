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Onda tropical dejará lluvias y chubascos este jueves, ¿en qué zonas de Honduras?

El ingreso de onda tropical dejará nubosidad, vientos y lluvias con actividad eléctrica este jueves en Honduras. Conozca los detalles del pronóstico aquí

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 20:28
Onda tropical dejará lluvias y chubascos este jueves, ¿en qué zonas de Honduras?

Los departamentos de Choluteca y Valle registrarán las temperaturas máximas más altas, mientras que Intibucá tendrá la mínima más baja, con 15 grados.

 EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de una onda tropical al territorio nacional marcará las condiciones climáticas de este jueves 15 de octubre de 2026, con abundante nubosidad, vientos racheados, lluvias y chubascos de intensidad moderada, en ocasiones fuertes, acompañados de actividad eléctrica, informó Jeffrey Flores, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

“Hoy, jueves 15 de octubre del 2026, tendremos el ingreso de una onda tropical al territorio nacional; esta estará dejando abundante nubosidad, vientos rachados y lluvias y chubascos de carácter moderado, algunas veces fuertes, acompañados de actividad eléctrica”, expresó Flores.

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En cuanto a las temperaturas, Choluteca y Valle alcanzarán las máximas más altas del país, con 34 grados. En contraste, Intibucá registrará la temperatura mínima más baja, con 15 grados.

El departamento de Gracias a Dios tendrá una máxima de 32 grados y una mínima de 24 grados, mientras que Santa Bárbara alcanzará 32 grados y descenderá hasta los 20 grados.

En Cortés se esperan temperaturas de hasta 31 grados y mínimas de 25 grados. Olancho también llegará a los 31 grados, con una mínima de 22 grados.

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Atlántida registrará una máxima de 30 grados y una mínima de 24 grados. Colón tendrá temperaturas de 30 y 25 grados, respectivamente, mientras que Islas de la Bahía alcanzará 30 grados y tendrá una mínima de 26 grados.

En Yoro se esperan 30 grados como temperatura máxima y 20 grados como mínima. Ocotepeque tendrá una máxima de 30 grados y una mínima de 21 grados.

Comayagua, La Paz y Copán registrarán máximas de 29 grados. En Comayagua y La Paz la mínima será de 21 grados, mientras que en Copán descenderá hasta los 20 grados.

El Paraíso alcanzará una máxima de 29 grados y una mínima de 18 grados. Francisco Morazán tendrá temperaturas de 29 y 19 grados, respectivamente, al igual que Lempira, donde se pronostica una mínima de 19 grados.

Por su parte, Intibucá registrará una máxima de 23 grados y una mínima de 15 grados, las temperaturas más bajas entre los departamentos incluidos en el pronóstico.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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