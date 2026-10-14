Así es la megacárcel que estrena Costa Rica para 5,100 reos inspirada en el modelo de Bukele

"Estoy segura de que hoy estamos marcando un antes y un después en la seguridad penitenciaria y nacional como un todo. A partir de este día, nuestro país será referente mundial en seguridad penitenciaria. Hoy más que nunca vamos a defender nuestra patria con todas nuestras fuerzas; hoy esto es una realidad para el pueblo de Costa Rica", destacó la presidenta costarricense.