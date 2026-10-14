Acusan a mujer de matar a su esposo y su hijo de 3 años en Pensilvania

Una mujer identificada como Metallica Rose Harrison, de 27 años, está siendo acusada de haber asesinado a puñaladas a su esposo, Charles, y su hijo de apenas 3 años, en un complejo turístico familiar situado en Scotrun, Pensilvania, durante los últimos días.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, los cadáveres de las víctimas fueron hallados dentro de una de las habitaciones del hotel Great Wolf Lodge Pocono Mountains. Ambas víctimas presentaban heridas de arma blanca en la zona del pecho.
El reporte indica que el cadáver del esposo quedó tendido sobre el colchón de una cama, mientras que el cuerpo del pequeñito en el suelo. Los agentes policiales que presenciaron la escena del crimen recuperaron dos cuchillos que estaban en el baño de la habitación.
El reporte refiere que los policías llegaron al lugar tras una llamada de alerta que fue realizada por la propia sospechosa. "Mi esposo y mi hijo ya se fueron. Ya se fueron, lo siento", manifestó con la voz entrecortada, según indica el informe.
En esa misma comunicación, según el reporte, la mujer habló de quitarse la vida. Sin embargo, cuando los agentes llegaron y la arrestaron, se negó a declarar afirmando que estaba "suicida, no estúpida".
"Todos los días trabajo muy duro para ser la mejor persona, la mejor madre, la mejor esposa. Se suponía que debía tener a mi familia feliz", agregó la sospechosa mientras estaba siendo trasladada a una revisión médica.
Tras su revisión, Harrison fue presentada ante las autoridades competentes y actualmente permanece recluida en una prisión, mientras enfrenta dos cargos por homicidio criminal.
La muerte de Charles Harrison y su hijo ha causado consternación en Estados Unidos y en otros países hasta donde se ha extendido la noticia.
Según las autoridades, el caso ahora está en manos de la Fiscalía. Tras el arresto, ni la acusada ni su defensa han emitido nuevas declaraciones.
Las investigaciones del crimen siguen, pero hasta ahora no se han emitido detalles sobre qué fue lo que desencadenó este doble homicidio.