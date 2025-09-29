Discurso íntegro de Xiomara Castro al recibir premio en Montenegro

Podgorica, Montenegro.- La presidenta Xiomara Castro fue galardonada este lunes en Montenegro con el premio "Pioneras en Liderazgo Político Femenino" otorgado por Women Political Leaders -WPL- (Mujeres Políticas Líderes, en su traducción al español). La presidenta de WPL, Silvana Koch-Mehrin, destacó los logros de la mandaria en sus más de tres años de gobierno desde que asumió la presidencia en 2022, resaltando su labor en educación, medioambiente y otras áreas más.

Discurso íntegro

Excelentísimo primer ministro, honorables miembros del gobierno, presidenta y funcionarios de la fundación Mujeres Políticas Líderes, invitados especiales, amigas y amigos. Buenas noches. Quiero agradecer al pueblo y gobierno de Montenegro por recibirnos en esta noble tierra que hoy se convierte en punto de encuentro para las mujeres líderes del mundo. Con gran responsabilidad, recibo este especial reconocimiento Trailblazer Award de la organización Mujeres Líderes Políticas. Lo comparto con el pueblo hondureño que me eligió como la primera mujer presidenta de Honduras, y con los pueblos del mundo en resistencia que sufren opresión y marginalidad; comparto este premio con mi Partido Libertad y Refundación, nacido después del golpe de Estado, con quien derrocamos la narcodictadura; de forma especial, con aquellas mujeres que en todos los continentes luchan sin pedir permiso a la historia. Nosotros aprendimos a escribir con nuestras propias manos y con nuestra voz rompimos el silencio que bloquea la solidaridad y los muros que pretenden encerrarnos en fronteras de odio, discriminación y guerra. Tras el funesto golpe de Estado militar en 2009 contra el presidente democrático Manuel Zelaya, organizamos la resistencia y en doce años siete meses de lucha en las calles, derrotamos en elecciones libres y transparentes al tirano Juan Orlando Hernández, conspirador del golpe hoy condenado en Nueva York a 45 años de cárcel por traficar drogas y armas hacia Estados Unidos. Esta magia convirtió a Honduras en un paraíso de narcotraficantes, el país más violento del mundo sin estar en guerra; con instituciones secuestradas, profundizando el modelo de explotación neoliberal, legalizando la corrupción público-privada, el saqueo y el despojo a favor de la oligarquía.