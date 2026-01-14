  1. Inicio
Dirigente del PL arremete contra Nasralla y su esposa por coqueteos con Libre

El dirigente liberal, José Luis Moncada, cuestionó que Nasralla abandonó su discurso anticorrupción que enarbolaron en campañas pasadas

"El cambio sí llegó... pero de bando”, recriminó el dirigente liberal, José Luis Moncada.

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente del Partido Liberal, José Luis Moncada, lanzó una crítica frontal contra el excandidato presidencial liberal Salvador Nasralla y su esposa, Iroshka Elvir, a quienes acusó de abandonar el discurso anticorrupción que enarbolaron en campañas pasadas para alinearse con el oficialismo de Libre.

“Apoyé a Salvador creyendo que representaba el cambio. El cambio sí llegó... pero de bando”, expresó Moncada, al cuestionar lo que considera un viraje político motivado por intereses personales y cuotas de poder.

Yuri Sabas tras ser captado con diputados de Libre: "Nadie va a negociar votos en un café"

“Iroshka Elvir trabaja para un cargo en la Junta Directiva del Congreso de Libre, con Manuel Zelaya y la misma familia y políticos que ella juraba eran corruptos y que había que sacar del poder”, declaró.

Moncada recordó que durante la campaña se promovieron consignas como “fuera el familión”, utilizadas para cuestionar la concentración del poder político, y sostuvo que ese discurso quedó vacío cuando aparecieron oportunidades dentro del aparato estatal.“Los principios duraron lo que tardó en aparecer el puesto. Así terminó el ‘anticorrupción’”, afirmó, al señalar lo que calificó como una incongruencia ética y política.

Yuri Sabas o Marlon Lara, el candidato del Partido Liberal para la presidencia del CN

Para el dirigente liberal, el caso refleja una crisis de credibilidad en liderazgos que, aseguró, construyeron su capital político a partir del rechazo a las prácticas que ahora toleran o respaldan.

El diputado Yuri Sabas, el principal candidato de Nasralla a la presidencia del CN, fue captado este miércoles junto al diputado de Libre, Rafael Sarmiento, lo que levantó sospechas de negociaciones entre las autoridades del PL, quienes advirtieron que sancionarán a cualquier dirigente que se alinee con el partido de Manuel Zelaya.

