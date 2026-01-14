Dirigente del PL arremete contra Nasralla y su esposa por coqueteos con Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente del Partido Liberal, José Luis Moncada, lanzó una crítica frontal contra el excandidato presidencial liberal Salvador Nasralla y su esposa, Iroshka Elvir, a quienes acusó de abandonar el discurso anticorrupción que enarbolaron en campañas pasadas para alinearse con el oficialismo de Libre. “Apoyé a Salvador creyendo que representaba el cambio. El cambio sí llegó... pero de bando”, expresó Moncada, al cuestionar lo que considera un viraje político motivado por intereses personales y cuotas de poder.

“Iroshka Elvir trabaja para un cargo en la Junta Directiva del Congreso de Libre, con Manuel Zelaya y la misma familia y políticos que ella juraba eran corruptos y que había que sacar del poder”, declaró. Moncada recordó que durante la campaña se promovieron consignas como “fuera el familión”, utilizadas para cuestionar la concentración del poder político, y sostuvo que ese discurso quedó vacío cuando aparecieron oportunidades dentro del aparato estatal.“Los principios duraron lo que tardó en aparecer el puesto. Así terminó el ‘anticorrupción’”, afirmó, al señalar lo que calificó como una incongruencia ética y política.