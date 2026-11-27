De acuerdo con el legislador, entre las trabas denunciadas figuran exigencias de visa o notificaciones por correo electrónico con diez días de antelación, lo que a su juicio frena el interés de capitales que el país requiere para generar empleo y dinamizar la economía.

El parlamentario alertó que ejecutivos extranjeros han sido retenidos en terminales aéreas del país, encerrados en áreas de espera y posteriormente deportados, pese a que la legislación hondureña no exige visa de ingreso a ciudadanos japoneses ni surcoreanos.

Tegucigalpa, Honduras.- Una manifestación ante el pleno del Congreso Nacional para exigir al Instituto Nacional de Migración (INM) que revise de inmediato los requisitos de ingreso que, según denuncias, obstaculizan la llegada de inversionistas de Japón , Corea del Sur y otras naciones aliadas fue presentada por el diputado del Partido Liberal, Alex Berríos.

"Le hago un llamado al presidente de la República y a las autoridades de Migración porque no existe en la ley requerimiento de visa para japoneses y surcoreanos", expresó Alex Berríos, diputado del Partido Liberal.

El congresista citó el caso de ejecutivos vinculados a la firma japonesa de maquinaria y equipo de construcción Hitachi que habrían llegado el mes pasado y fueron deportados tras ser retenidos en el aeropuerto.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Añadió que el 21 de septiembre recibió reportes sobre 13 ejecutivos del sector de la maquila, con operaciones ya establecidas en Honduras y planes de expansión, que también habrían sido rechazados y devueltos.

"No podemos estar imponiendo cada ocurrencia que se le llega al director de Migración o a quien se le haya ocurrido esta idea, porque Honduras necesita esta inversión", manifestó Berríos.

Aunque precisó que maneja tres o cuatro denuncias formales, advirtió que podrían existir más casos y sostuvo que basta con uno solo para encender las alertas sobre el impacto negativo en la atracción de capital extranjero.

El diputado exigió a las autoridades migratorias aclarar bajo qué fundamento legal aplican estas restricciones y solicitó simplificar o eliminar cualquier requisito adicional que no esté contemplado en la ley.

"Lo que se le está solicitando es bajo qué argumento legal están haciendo eso y que simplifiquen y eliminen esas trabas", señaló el legislador.

Consultado sobre eventuales temores vinculados a personas de origen chino, Berríos desmarcó su planteamiento de polémicas anteriores sobre ese tema y reiteró que su manifestación se centra en inversionistas japoneses y surcoreanos amparados por el artículo 20 de la Ley de Migración y Extranjería.

Advirtió que ningún funcionario puede arrogarse facultades para inventar normas o imponer exigencias fuera del marco legal sin incurrir en abuso de autoridad, instando al Poder Ejecutivo y al INM a facilitar el ingreso de quienes buscan explorar negocios en Honduras.