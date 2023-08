Desautorizan a Torres para gestionar la política exterior

No obstante, el vicecanciller Torres aceptó sentirse sorprendido con el oficio y cree que hay muchas cosas que aún deben ser aclaradas por la cabeza de Relaciones Exteriores, pues ha venido adelantando trabajo en temas que ahora los tomará Eduardo Rosales.

Agregó que Torres no tendrá ningún cambio en sus funciones, “simplemente es dirigir temas como, sobretodo, de las presidencias pro tempore que estamos asumiendo y que sean dirigidas por el embajador Rosales en su planificación”.

Asimismo, reconoció que no sabe el alcance de la determinación y “habrá que ver lo que dice el canciller si se refiere a toda la política exterior o si solo a la Dirección, mi cargo me lo dio la presidenta Xiomara Castro y ella me ha delegado tareas”.