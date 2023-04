Honduras, una aliada cada vez menos confiable para Estados Unidos

De acuerdo con el general retirado Luis Alonso Maldonado Galeas, al acercarse a China el gobierno hondureño está pensando nada más en cómo mantenerse en el poder por un largo tiempo y no desde el punto de vista del papel que esta nación juega en el ámbito geopolítico.

Maldonado es del criterio que las relaciones con China deben orientarse a decisiones de tipo económico, diplomático, cultural, académico, científico y tecnológico, que no tengan una incidencia con la seguridad nacional.

La situación es tal que, de no medirse un endeudamiento con la potencia asiática, el país quede atrapado en la voluntad de China, poniendo en peligro el mercado norteamericano, los acuerdos comerciales, económicos, migratorios, culturales y militares.

La incidencia puede alcanzar niveles de sometimiento si Honduras se excede en las relaciones con China. No es lo mismo tener una relación bilateral con un país con una historia republicana, democrática y respetuosa del Estado de derecho que con una nación que irrespeta todas estas variables por su misma naturaleza, criticó.

Él ve necesario comenzar a valorar la escalada de una crisis. “Aparentemente parece que no la tuviéramos, pero al abrir relaciones con China ya es un primer detonante, suave, de lo que pudiera avecinarse como un riesgo de tipo político con repercusiones muy fuertes si le ponemos otros ingredientes o incentivadores. En esta relación la parte ideológica es el punto de quiebre”, visualizó Maldonado, para quien “una imprudente decisión motivada por cuestiones ideológicas nos puede llevar a una situación crítica”.

Demandó no ver este tema con indiferencia, “tenemos que estar atentos, de manera que no vayamos perdiendo nuestra identidad histórica, nuestra relación más cerca y estrecha con aquellos países con quienes hemos compartido nuestra forma de vida republicana, democrática y todo lo demás”.

Lamentó que la gestión del actual gobierno esté motivada y arrastrada por la arista ideológica que por resolver los problemas del país. Es una pena porque los miembros de Libre no son socialistas, no son comunistas, no son nada de eso, son una migración del Partido Liberal, “son lo que en su momento dijera Matías Funes una patastera ideológica y así debemos de tomarla porque sus decisiones son tan intempestivas, tan poco racionalizadas y compartidas con el pueblo”.

El 70 por ciento de los hondureños no compartimos la gestión del Estado desde este giro ideológico poco sustentable y nada expectante desde el punto de vista de los resultados que se están dando en Latinoamérica, criticó.