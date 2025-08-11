Defensores de Honduras exige cese de ataques contra periodistas y medios

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma Defensores de Honduras denunció este lunes 11 de agosto, un preocupante deterioro en la libertad de prensa del país y exigió el cese de la persecución contra medios de comunicación y periodistas.
En un pronunciamiento público, la organización advirtió que la hostilidad contra la prensa se ha intensificado mediante el uso de redes sociales para estigmatizar, criminalizar y amenazar de muerte a comunicadores.
La plataforma respaldó su denuncia en informes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), los cuales coinciden en que ejercer el periodismo en Honduras se ha convertido en una labor tensa, hostil y recurrentemente acosada.
Señaló que, según datos del Observatorio para la Democracia, al menos 15 altos funcionarios del actual gobierno estarían promoviendo una política de violencia contra periodistas y medios, extendiendo incluso las intimidaciones a sus familias, lo que genera un clima de indefensión y temor generalizado.
La coalición ciudadana reprochó la investigación en curso contra 12 medios de comunicación por no revelar sus fuentes en las Fuerzas Armadas, así como las amenazas contra los comunicadores Dagoberto Rodríguez, Thelma Mejía, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra, Héctor Ordoñez, Marlen Perdomo y Blanca Moreno.
Asimismo, en el pronunciamiento se condenó el cierre parcial de un medio en Puerto Cortés, acción atribuida a un miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Defensores de Honduras exigió que se investigue y sancione a los funcionarios y actores que promueven la violencia contra la prensa, y demandó que se garantice la seguridad de los comunicadores y sus familias.
La exdirectora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversión (CNI) y miembro de la coalición, Jacqueline Foglia, respaldó el pronunciamiento, asegurando que la plataforma hace una fuerte defensa a la libertad de expresión y de prensa.
“No puede ser que vivamos en un país democrático y que tengan amenazados a periodistas reconocidos, y que también quieran coartarles la confiabilidad de sus fuentes”, expresó.
Foglia recalcó que la libertad de prensa es sumamente importante para la democracia. Sostuvo que los ciudadanos deben de hacer una defensa fuerte a la libertad de expresión y de prensa porque países donde no se defienden pueden a empezar a violentar todas las libertades.