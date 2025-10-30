¿De qué murió Juan Ramón Matta Ballesteros, narcotraficante hondureño preso en EE UU?

Missouri, Estados Unidos.- Tras 37 años encerrado en una cárcel en Missouri, Estados Unidos, el capo hondureño que cobró renombre durante las décadas de 1970 y 1980, Juan Ramón Matta Ballesteros, murió este jueves -30 de octubre del 2025- a los 80 años de edad. La información fue confirmada por sus familiares y notificada a su representante legal, Marlon Duarte, quien reveló detalles sobre el deterioro de salud. Aunque hasta el momento la causa exacta no ha sido confirmada, tras entrevistas anteriores a sus hijos, se conoció que Matta Ballesteros padecía de insuficiencia cardíaca congestiva, demencia tipo Alzheimer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), ceguera en un ojo debido a degeneración macular, úlceras sacras avanzadas con infección ósea. También se conoció que padecía de cáncer de próstata en etapa avanzada, por lo que los últimos meses estaba usando pañal. Además, no tenía su dentadura.

El abogado Duarte externó que "él (Matta Ballesteros) prácticamente fue sometido a torturas con conocimiento de las autoridades anteriores y estas también tuvieron la posibilidad de, por lo menos, contestar el teléfono al ministro de Gobernación, y no lo hicieron; eso queda en la conciencia de cada uno de ellos". Recordó que, en su momento, la justicia de Estados Unidos ordenó la liberación inmediata con base a su delicado estado de salud y argumentos legales sobre el acceso a la libertad compasiva. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California revocó la liberación compasiva concedida en mayo de 2025 al capo hondureño. "Nosotros, en su momento, solicitamos apoyo por parte del Estado para que hicieran valer el tratado, pero no se dio. Siempre dijimos que en Honduras no existe la cadena perpetua por este tipo de delitos, y menos una pena de muerte, como lo hizo Estados Unidos", recalcó.