Daniel Sponda niega despidos masivos de docentes por color político

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los últimos días, distintos sectores del gremio magisterial han acusado a las autoridades educativas de ejecutar contrataciones y despidos masivos de maestros por su afiliación política.

Según los docentes, las plazas que ellos han ocupado por años están siendo “arrebatadas” y asignadas a grupos selectivos que las mismas autoridades han escogido.

Añadieron que los maestros que aún conservan el interinato están viéndose más perjudicados debido a la derogación del decreto 100-2021, siendo alrededor de 14 mil personas las cuales gozaban de estabilidad laboral gracias a esta ley.

Ante esto, el titular de Educación, Daniel Sponda, dijo a EL HERALDO que las acusaciones surgen desde el desconocimiento, ya que los despidos hechos y por hacer se debe al incumplimiento de obligaciones o, en otros casos a los pocos requisitos que el docente o director departamental proporciona para conservar el puesto.

“Este no es un tema de partido, lo más importante que está haciendo este gobierno es despolitizar para que no hayan injerencias en el gremio magisterial. Si un funcionario no cumple con sus obligaciones, sencillamente se desliga de sus funciones”, explicó.

En cuanto a las plazas de los maestros interinos, reiteró que pronto se realizarán los concursos para que cada uno pueda completar su examen y formar parte del sistema educativo público.

