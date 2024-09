Cuestionan a diputada Iroshka Elvir tras seña durante partido en el Chelato Uclés

Sin embargo, muchos comentarios también defendieron su acción al asegurar que Elvir solo sacó su dedo índice, y no el dedo medio, como se le acusa, el cual es tomado como un comportamiento de insolencia o en otros casos como un gesto fálico.

Vos no sos así @IroshkaElvir , recapacita. La gente tiene derecho y libertad de pensamiento y expresión. Abrazos. pic.twitter.com/kLEUUAO35C

Ante su respuesta, Elvir lanzó un comentario contestando el video compartido por Cardona. “Pagados para venir a insultar gente que no comulga con su forma pensamiento. Vienen a agredir persona. Terrible hacia donde nos lleva la agenda extrema de libre. Quienes están politizando el partido son ustedes”, alegó.

El juego de ofensas fue seguido por el ministro, quien los acusó de convertir un partido de fútbol en un apoyo a partido político. “No, Iroshka. Hay que ser honestos, vos estabas allí arriba estratégicamente para grabar a tu esposo con su dizque entradas triunfales, mientras la gente de ustedes grita consignas. Eso es politizar un partido de fútbol. Y no pasa nada, no es nada malo. Pero, como hoy no te salió la jugada, haces pataleta y sacas el dedo. Y encima te quejas. ¡Es justo lo que hacen ustedes!”, publicó.