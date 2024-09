Temen que Libre quiera controlar desfiles para evitar protesta de oposición

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno ha convocado a sus militantes para que estén desde las 6:00 a.m. en las gradas del Estadio Nacional este domingo 15 de septiembre durante los desfiles patrios y advirtieron que vigilarán y controlarán a la oposición para evitar manifestaciones contra el gobierno.

El Partido Libre tendrá su propia movilización el sábado 14 de septiembre desde las 8:00 AM hacia el Estadio Nacional.

Por su parte, el religioso Roberto Paiz, opinó que Libre quiere mantener un control, “pero creo que no se escaparán del reclamo que el ciudadano les hará. Actúan como tiranos y se comportan como tiranos”.

De su lado, la diputada por el Partido Nacional de Honduras, Merary Díaz Molina, rechazó el comunicado del partido de gobierno.

“Libre secuestra no solo las instituciones, la democracia, la legalidad, sino que también la celebración de las fiestas patrias de los hondureños. Discursos de odio, de venganza y la retórica barata de golpe de Estado, no le abonan al gobierno de Xiomara Castro. Es condenable, es utilizar descaradamente la institucionalidad, beneficio del familión y no del pueblo”, manifestó a través de su cuenta de “X”.