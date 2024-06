Cubanos en Honduras cuestionan a Nasralla por faltas de respeto hacia ellos

“Como ciudadanos cubanos residentes en Honduras , nos sentimos obligados a responder a los recientes comentarios de Salvador Nasralla sobre el equipo cubano de fútbol y, más ampliamente, sobre el pueblo cubano. Este presentador de televisión y político hondureño describió a nuestros jugadores, y por extensión a los cubanos, como ‘pobrecitos que no comen’. Esta expresión, además de inexacta, denota un desprecio no solo hacia nuestra patria, sino también hacia cualquier comunidad que enfrenta desafíos económicos, incluidos grupos dentro de su propio país”, inicia diciendo el comunicado.

Durante el juego Honduras vs. Cuba por la eliminatoria hacia el Mundial 2026 , Nasralla fue consultado por el resultado del partido ante los caribeños y dijo que “vamos a ganar a los cubanos. Pobrecitos, además de que no comen, los vamos a joder con varios goles”.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La asociación de cubanos residentes en Honduras publicó una carta de protesta en contra de Salvador Nasralla , exdesignado presidencial, quien el pasado 6 de junio emitió comentarios que no gustaron en la diáspora cubana.

Agregaron que Cuba ha luchado por años contra bloqueos económicos y, pese a ello, ha existido ayuda hacia Honduras, destacando el área de la salud.

“A pesar de las prolongadas sanciones impuestas por Estados Unidos durante más de 60 años, Cuba no solo ha logrado sobrevivir, sino también extender su solidaridad a otras naciones. ¿Acaso Nasralla ha olvidado la asistencia médica que Cuba ha proporcionado a Honduras a lo largo de los años? Médicos cubanos han estado en primera línea en numerosas crisis de salud y desastres naturales en este país, incluso en áreas donde el sistema de salud local estaba ausente”, puntualizaron.

Enfatizaron que Cuba ha tenido logros deportivos en diversas disciplinas y que “las palabras de Nasralla no solo subestiman estos logros, sino que también parecen ignorar la historia de cooperación entre nuestras naciones. ¿Acaso no recuerda Nasralla que ese pueblo al que hoy dedica sus comentarios denigrantes abrió sus puertas y compartió lo que no tenía, con más de mil jóvenes hondureños para que pudiesen formarse como médicos en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas?”.

“¿Acaso desconoce la labor que por años maestros cubanos realizaron y siguen realizando en Honduras para erradicar el analfabetismo?”, se preguntaron.

Siguiendo la línea, cuestionaron que este tipo de palabras las haya hecho un candidato presidencial y exdesignado. “Es preocupante que alguien con aspiraciones presidenciales demuestre tal falta de respeto y sensibilidad hacia los esfuerzos y dignidad del pueblo cubano”, señalaron.

Finalmente, pidieron que “las futuras declaraciones de Nasralla muestren una mayor comprensión y respeto por la realidad de todos los pueblos, especialmente aquellos que, a pesar de las adversidades, han extendido su mano amiga a esta nación”.