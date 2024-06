Cuba recibirá tres puntos luego de derrota ante Honduras en eliminatoria al Mundial 2026

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- En el fútbol ocurren situaciones insólitas donde la confederación de Concacaf está mayormente involucrada, por lo que las eliminatorias mundialistas rumbo a United 2026 no han sido la excepción pese a que solamente se ha disputado una fecha de la segunda ronda.

El conjunto caribeño todavía no ha jugado en las eliminatorias, pues disputan el primer juego este sábado recibiendo a Antigua y Barbuda. Su visita a tierras cubanas está programada para el martes 11, pero este partido no tendrá función por un tema extrafutbolístico.

Cabe mencionar que los seleccionados caimanés no se dedican profesionalmente al fútbol, siendo la gran mayoría estudiantes que residen en los Estados Unidos mediante un permiso escolar.

Diario El Heraldo confirmó con el cuerpo técnico de Cuba que la delegación de Islas Caimán no se presentará al territorio de los “Los Leones del Caribe”, por lo que estos sumarán sus primeros tres puntos sin jugar.

El periodista cubano Alex Ramírez Tápanes reveló la razón por la que no realizarán el viaje hacia sus tierras. “Cuba obtendrá sus 3 primeros puntos de la eliminatoria sin jugar. Islas Caimán no se presentará. El grueso de sus jugadores tienen visa de estudiante en USA y temen perderla si viajan a Cuba”, informó el comunicador en su cuenta de ‘X’.

Esta es una situación que no agrada el enterno de la Selección de Honduras, pues el presidente de la federación, Jorge Salomón, comentó que “es una lástima que se de una cosa de esas, no estamos de acuerdo, pero no está en nuestro control”.

De igual manera, el jerarca del fútbol hondureño adelantó que la entidad de Islas Caimán sería castigada por parte de FIFA. Con esta situación, Cuba finalizará la primera ventana eliminatoria con 3 pts y una diferencia de goles de +1.

Del otro lado, la Selección de Honduras visita este domingo a su similar de Bermudas con el fin de encaminar su pase a la ronda final. El próximo rival de la Bicolor viene de empatar 1-1 en su visita a Antigua y Barbuda.