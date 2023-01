¿Cuáles son los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Honduras?

.El proceso de selección inició con la evaluación documental para verificar si los postulantes cumplían los requisitos, posteriormente se practicaron los exámenes psicométricos, toxicológicos y de conocimiento.

Para el actual proceso, primero se excluyeron a 11 por no reunir los requisitos, después otros 69 candidatos quedaron fuera, 57 porque no pasaron la prueba de conocimientos, uno porque no se presentó y el resto porque no aprobó la prueba psicométrica.

Luego los nominadores iniciaron la fase de investigación, que incluyó la etapa de denuncias y tachas, audiencias públicas y la evaluación socioeconómica.

Para este proceso, el listado de 105 se redujo a 82, entre los eliminados estuvieron seis magistrados de la saliente Corte Suprema de Justicia que aspiraban a la reelección.