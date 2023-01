Congreso Nacional es el llamado a no empañar el trabajo de la Junta Nominadora

Con la lista de 45 autopostulantes en poder del Congreso Nacional, el miembro del la Misión Internacional de Observación, Juan Jiménez Mayor, es del criterio de que solo resta esperar a que el Congreso realice una elección que respete los términos de la Ley de la Junta Nominadora.

“Hasta el momento las cosas se han desarrollado de manera adecuada, sin embargo, hay que esperar que es lo que viene en adelante”, apuntó el veedor. Jiménez fue enfático: “El Congreso tiene que elegir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la nómina que le envía la Junta Nominadora; esto no tiene ninguna capacidad de una negociación política y deberá el Congreso elegir de esa lista”.

Según Juan Jiménez, no debería entorpecer la elección de la CSJ la discutida legalidad de la junta directiva del Congreso; “esto no puede ser, porque el país no se puede detener y no podemos generar una crisis política a partir de este tipo de debates”