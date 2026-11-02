Tribunal resolverá apelación de colombiano solicitado en extradición

Tegucigalpa, Honduras.-La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó un tribunal de alzada para conocer el recurso de apelación presentado por un ciudadano colombiano solicitado en extradición por su país.

El pleno de los 15 magistrados se reunió este 2 de noviembre para conocer el expediente relacionado con el recurso presentado en el caso de Fermín Alberto García Isaza, requerido por la justicia colombiana por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que, ante la presentación del recurso, la Corte Suprema de Justicia deberá conocer el caso como una Corte de Apelaciones.

Además, el funcionario aseguró que la designación permitirá avanzar en el análisis del recurso interpuesto contra la decisión de extradición, ya que el magistrado que conocerá la causa "tendrá a su cargo la elaboración de la resolución que posteriormente será presentada ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia".