Tribunal resolverá apelación de colombiano solicitado en extradición

Tegucigalpa, Honduras.-La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó un tribunal de alzada para conocer el recurso de apelación presentado por un ciudadano colombiano solicitado en extradición por su país.
El pleno de los 15 magistrados se reunió este 2 de noviembre para conocer el expediente relacionado con el recurso presentado en el caso de Fermín Alberto García Isaza, requerido por la justicia colombiana por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que, ante la presentación del recurso, la Corte Suprema de Justicia deberá conocer el caso como una Corte de Apelaciones.
Además, el funcionario aseguró que la designación permitirá avanzar en el análisis del recurso interpuesto contra la decisión de extradición, ya que el magistrado que conocerá la causa "tendrá a su cargo la elaboración de la resolución que posteriormente será presentada ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia".
Delitos
El expediente corresponde a Fermín Alberto García Isaza, a quien se identificó bajo el alias de "Paky", según reportes del Ministerio Público.
La justicia colombiana lo requiere por su presunta vinculación con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
Las autoridades capturaron al ciudadano el 29 de julio en el aeropuerto de Puerto Lempira, en el departamento de Gracias a Dios, después de que lo requiriera la justicia de Colombia.
De acuerdo con los reportes de la Fiscalía, el caso está relacionado con el traslado de 192 paquetes de supuesta cocaína hacia Honduras.
Autoridades del Poder Judicial explicaron que tras la aprobación de la extradición contra Isaza el 1 de octubre, la defensa tenía tres días hábiles, contados desde la notificación de las resoluciones, para presentar la apelación ante el pleno de magistrados.
Este recurso permite que una instancia judicial superior revise una resolución cuando una de las partes manifiesta su inconformidad con la decisión adoptada por un juez o tribunal.
La designación constituye el paso procesal informado por el Poder Judicial para continuar con el trámite presentado por la defensa.