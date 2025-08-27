CSJ comenzará a pagar millonaria deuda de 12 años con notarios hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- La deuda que arrastraba la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde hace 12 años, en detrimento de los notarios hondureños, se comenzará a pagar a partir del mes de septiembre del 2025. El Poder Judicial adeuda alrededor de tres millones de lempiras a estos profesionales, debido a que durante más de una década no se les retribuyó el valor del papel notarial especial que regresaron sin usar a la Contraloría del Notariado. Cada año, los notarios están obligados a devolver el papel no utilizado. Una vez entregado, la Contraloría del Notariado emite una nota de crédito que respalda el posterior cobro del dinero correspondiente a dicho material.

La Corte Suprema de Justicia está obligada a devolverle el dinero de esas notas de crédito a los notarios, sin embargo, durante 12 años eso no ocurrió así. "Ahora esta Corte ha decidido devolver esos valores, porque la deuda ha ido creciendo, no es grande, pero para la Corte significa un cargo permanente en sus contabilidades y para los notarios implica que no tienen ese dinero que la Corte está obligada a devolverles conforme al Reglamento del Notariado", explicó el magistrado de la Sala Penal y presidente de la Unión de Notarios de Honduras, Nelson Mairena.

Varios millones de lempiras

Mairena detalló que "el monto anda como en dos o tres millones de lempiras, de esos 12 años y se les va a devolver a los notarios; primero se le extiende la nota de crédito que le va a extender la Contraloría del Notariado y posteriormente se les hace efectivo el monto de lo que se les debe". Según los registros de la Contraloría del Notariado, en el país, aproximadamente dos mil profesionales del derecho tienen el título de notario. En este caso, la Contraloría y la Corte Suprema de Justicia ya tienen plenamente definido cuánto es lo que se le adeuda a cada uno de los notarios.

"Cada notario, al final de cada año devuelve, digamos, cinco, diez o 15 folios y la Contraloría del Notariado le hace una anotación de crédito donde dice que el notario devolvió su protocolo, que está obligado a entregar a la Contraloría y adicionalmente que entregó sobrante de ese año, diez o folios, los cuales quedan pendientes para que la Corte se los pague", explicó el magistrado Mairena. Aunque no hay una fecha exacta, pero se prevé que los primeros pagos podrían hacerse efectivos a partir del mes de septiembre. "Los notarios van a tener que ir a la Contraloría del Notariado para que les extiendan la nota de crédito de cuánto papel se les debe y posteriormente solicitar que se le haga la nota de crédito", detalló el presidente de la Unión de Notarios de Honduras.