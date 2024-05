¿Cuántos abogados han presentado sus expedientes para convertirse en notarios?

Díaz detalló que los requisitos que deben de cumplir los aspirantes “son de diferente naturaleza. Hay que acreditar los requisitos de carácter profesional, personal, ético, porque hay una serie de constancias que se solicitan”.

Entre estos documentos que deben de presentar los profesionales del derecho son: constancia de no tener denuncias en la Fiscalía, constancia de no tener denuncias de violencia doméstica, no tener ningún proceso incoado en su contra en los tribunales de justicia, además, no tener conflicto con la hacienda pública y el aval moral de seis abogados que puedan dar fe de su honorabilidad.