Covid-19: dos años dejando huellas de dolor y tragedia en Honduras

89 días hospitalizada

Melissa Vargas, vivió junto a sus padres una situación crítica y desesperante. En junio de 2020, su padre, Wilfredo Vargas de 60 años, se contagió de covid-19.

Don Wilfredo laboraba con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y recibió a unos migrantes retornados en San Pedro Sula, quienes le transmitieron el virus.

A los días comenzó con una leve gripe que se fue empeorando. Le hicieron una prueba y resultó positivo al virus. Por la cercanía, el señor también contagió a su esposa Imelda Laínez (65), madre de Melissa. Los dos hondureños son de la tercera edad y con enfermedades de base, ambos desarrollaron la neumonía.

La salud de don Wilfredo se fue complicando y lo internaron en una unidad de estabilización en el Gimnasio Municipal. Su esposa, pese a los síntomas que sentía, le alistó la maleta a su esposo y le dijo: “Espero que volvás con vida, mi amor, te espero pronto”.

A los dos días la joven llevó a su madre al Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, pero no había cupo. Pasaron toda la noche en el hospital para ser las primeras en ser atendidas al día siguiente.

“Me tocó meterme por el lado de emergencia porque no había manera que nos atendieran y mi mamá ya no podía respirar”, recordó la joven.

El personal de salud ingresó a la señora y le pusieron el oxígeno. Con los días su estado de salud se iba complicando y la angustia de la familia crecía.“Un día me permitieron verla y me dijeron que me tenía que despedir de ella porque de esa noche no pasaba”, contó llorando su hija.

La señora estuvo conectada a oxígeno de alto flujo y su familia oraba por su recuperación. Con el paso de los días fue evolucionando satisfactoriamente. “Mi mamá estuvo 89 días hospitalizada, fueron 89 largos días que fueron horribles”, recordó Melissa Vargas.

