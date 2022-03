Hospital Escuela desmiente ingreso de mujer que denuncia desaparición de su bebé

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades del Hospital Escuela (HE) rechazaron este sábado a través de un comunicado que se haya extraviado el cuerpo de un recién nacido en el centro asistencial. La aclaratoria surge luego de la denuncia de una hondureña que asegura que dio a luz en el Materno Infantil y que posteriormente desaparecieron el cuerpo del infante, que aparentemente murió al nacer.



Se trata Melania Isabel Ortíz Martínez, y sus familiares, quienes denunciaron en un medio de comunicación local la extraña desaparición de un supuesto recién nacido en ese centro hospitalario.



Sin embargo, las autoridades del Hospital desminten la acusación y aseguran que la madre ni siquiera fue registrada como paciente.



“Aclaramos a la población hondureña que la supuesta paciente la señora Melania Isabel Ortiz Martínez no tiene registro de ingreso actual en la base de datos del hospital, su última atención médica encontrada en dicho centro fue en el año 2017.”, escribieron en un comunicado.



Además, agregaron que “se realizaron las investigaciones correspondientes y se evidenció que no existe registro de ingreso de la persona antes mencionada en ninguna de las Salas de Emergencia de Gineco-Obstetricia, Labor y Parto. De igual manera, en las Salas de Hospitalización de Ginecología, Patológico, Séptico y Puerperio Normal”.



“Se verificaron los libros y base de datos de la Unidad de Morgue en la cual se constató que no existe ningún recién nacido que haya fallecido y se encuentre registrado con el nombre de la supuesta paciente madre del menor”.



En ese sentido, este centro hospitalario se puso a disposición de las autoridades competentes para una investigación.