El crucero más grande del mundo visitará Honduras en su primer viaje

Así lo anunciaron las autoridades de la compañía Royal Caribbean , dueña del “Wonder of the seas” (Maravilla de los mares), el cual llevará a los turistas a una mágica ruta de siete noches por distintos destinos del Caribe.

Sobre el “Wonder of the seas”

El Wonder of the seas, es considerado el barco más grande del mundo y el primero en su clase que posee ocho vecindarios exclusivos y entretenimiento impresionante.

Fue construido en St. Nazare (Francia) y mide 64 metros de ancho con 262 metros de eslora. Tiene capacidad para 6,988 pasajeros y una tripulación de 2,300 personas, desbancando así al “Symphony of the seas”, que también pertenece a la misma compañía y era considerado antes el más grande.

Una de las cosas más gustada es que cuenta con un mundo bajo el agua lleno de toboganes, paredes de escalar, juegos, un jardín botánico incluido y presentaciones artísticas, todo esto al interior del barco.

