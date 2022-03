Hondureños con TPS viven en unos 20 estados de Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de que el huracán Mitch golpeó a Honduras en noviembre de 1998, Efraín no miró otra salida más que emigrar a Estados Unidos. Pensaba en un mejor futuro, pero no era una opción que le alegraba, al contrario, sentía una mezcla entre miedo y nostalgia porque recordó que en mucho tiempo no vería a su familia. Así fue. Salió de Choluteca, al sur de Honduras, una mañana de diciembre, cálida como aquellas lágrimas de sus hijos.

El camino no fue fácil. Se topó con asaltantes, gente “pícara”, como él mismo llamó, pero también con personas bondadosas. Su largo viaje tardó casi dos meses, hasta que llegó a Carolina del Norte, un poco más frío que su natal Choluteca, pero no tanto en comparación con otros estados.

DE INTERÉS: Exclusión y competitividad, el resultado de la PAA en la UNAH

Como todo migrante, lo primero que hizo fue buscar trabajo. Era difícil, “mucha gente no quiere a los latinos”, recordó. Los primeros meses fueron una montaña rusa de emociones, pero lo que más le calaba era la lejanía de su esposa e hijos en un país donde era llamado “ilegal”.

No recuerda cómo se enteró que podía aplicar al Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio que Estados Unidos otorgó a los hondureños por el desastre que dejó el huracán Mitch. Hoy, más de dos décadas después, sigue trabajando de forma “legal”, aunque teme de lo que pueda pasar si no extienden el TPS en diciembre de 2022.

En Estados Unidos hay 42,407 hondureños -según cifras actualizadas hasta 2020 por la Secretaría de Relaciones Exteriores- que viven con esa preocupación y añoran la décimo octava ampliación del beneficio.

El canciller Enrique Reina viajó hace una semana a la nación norteamericana para pedir una nueva extensión del TPS, entre los argumentos está la afectación que dejaron los huracanes Eta y Iota. El beneficio sirve de bloqueo para que no sean detenidos ni deportados en ese país por ser migrantes. También les otorga un permiso de trabajo y pueden obtener una autorización de viaje. Todo eso es temporal.