Unos 67 altos funcionarios no declararon sus bienes ante el TSC

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un servidor público que con solo dos años de trabajar en el Estado logró acumular un patrimonio de 28 millones de lempiras y un motorista de la Policía Nacional que, con un sueldo de 5,500 lempiras, reportó un caudal de 11 millones son algunos de los casos de presunto enriquecimiento ilícito en Honduras que debieron ser detectados con declaraciones juradas.

Ambos hechos, de acuerdo con la expresidenta magistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi Anchecta, se descubrieron en investigaciones realizadas años atrás.

Una declaración jurada es el reporte del patrimonio, por lo que no es conocida por toda la población, e incluso, se presume que la fortuna de varios funcionarios crece desproporcionadamente desde que asumen sus cargos en el gobierno y que las autoridades correspondientes no ejecutan acciones legales en contra de los burócratas que incumplen con la normativa establecida.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó los reportes de las declaraciones juradas de las principales figuras de Casa Presidencial, así como de los diputados del Congreso Nacional, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y secretarios de Estado desde 2014 hasta 2022. La información, que solo detalla las fechas de reporte por año, se obtuvo a través de la solicitud de información SOL-TSC-240-2022.

Los que más fallaron

Este equipo encontró, luego de procesar los datos, que 67 altos funcionarios omitieron sus declaraciones juradas ante el TSC en los últimos ocho años.

Los datos revelan que el funcionario que menos realizó sus declaraciones juradas fue el exdiputado Fredy Nájera, con un total de cinco omisiones. Nájera, parlamentario liberal entre 2006 y 2018, espera una sentencia de una corte de Estados Unidos por delitos vinculados con el narcotráfico.

En segundo lugar, con cuatro omisiones de las declaraciones juradas, figuran los exdiputados Óscar Álvarez (también exministro de Seguridad) y Yaudet Burbara. En el tercer escalón, con tres omisiones de su patrimonio, están Wilfredo Paz, Esdras Amado López y Marco Antonio Andino, respectivamente.

Los hallazgos de esta unidad también muestran que el exmandatario Juan Orlando Hernández (detenido tras ser vinculado con delitos del narcotráfico), el ex designado presidencial Ricardo Álvarez y Ricardo Cardona, exjefe del Gabinete Presidencial, no han hecho su declaración jurada en lo que va de este 2022. Otros que no han declarado, pero que tienen hasta finales de abril, como lo dicta la Ley Orgánica del TSC, son los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluido el titular Rolando Argueta.

Este rotativo se comunicó con el magistrado del TSC, Juan José Pineda, para conocer la postura sobre los evasores de las declaraciones juradas, pero se limitó a responder que “no puedo dar declaraciones cuando no soy el magistrado presidente”. Este equipo también consultó con el encargado de comunicaciones del TSC, Rodolfo Isaula, pero no respondió en función a lo preguntado “porque no puedo emitir ese tipo de comentarios”, dijo.