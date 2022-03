Exclusión y competitividad, el resultado de la PAA en la UNAH

Eso le sucedió a Elizabeth Flores, quien pese a tener la habilidad de diseñar viviendas (asegura) tuvo que desistir de una Licenciatura en Arquitectura porque no aprobó ninguno de los tres exámenes a los que se sometió entre 2017 y 2018.

“Antes de hacer la PAA ya me sentía quedada. Cuando reprobé la segunda vez ya no quería seguir intentado, pero mi mamá me convenció. Al final no pude. Fue un golpe emocional haber quedado fuera”, comentó durante la hora de almuerzo de su trabajo en un call center en Tegucigalpa.

Y es que la propuesta del vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, de eliminar la PAA “por ser excluyente” desató la oposición de las autoridades universitarias, argumentando que es una violación “a la autonomía de la UNAH”.

Herrera defendió la aplicación de la PAA argumentando que se logró aumentar el índice académico, que para 2004 fue inferior al 47%, mientras que los estudiantes que en la PAA obtuvieron 800 puntos su índice fue de 70%. Los que alcanzaron un puntaje de 1,500 tienen un índice superior al 80%, dijo Herrera, al resaltar que ahora la UNAH era más competitiva.