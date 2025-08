Cossette López: "Iremos a un citatorio sin deberle nada a la justicia penal hondureña"

López explicó que "estuve esperando para tomar la sesión que se había programado, se me informó, la consejera Hall y el consejero Ochoa estuvieron reunidos y luego el consejero Ochoa subió a mi despacho y me ha dicho que se necesita un espacio más, para poder llegar a algunos puntos, son carácter técnico y en el respeto que cada quien merece, porque estamos aquí en un diálogo de naturaleza institucional que debe ser llevado responsablemente".

"Hemos tenido avances en ese sentido, se han estimado soluciones y en esto, quiero ser enfática, que le den confianza en todos los sectores del país, a todos los partidos políticos participantes y a todos los candidatos", afirmó López.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Lastimosamente, estamos en un ambiente donde se gestiona la desconfianza y tenemos que estar buscando una solución o un remedio para cada hito de desconfianza, así que no es una tarea tan fácil, pero es una tarea que queremos hacer con honor, responsabilidad y con respeto a la ley", lamentó.

Asimismo, la consejera presidenta del CNE dijo que "yo quiero dejarle muy claro al pueblo hondureño que el disenso es natural, lo que no es natural es que entremos en un conflicto que no se acaba, lo que no es natural es que las personas que estamos sentadas en un cargo de autoridad no busquemos lo suficientemente las soluciones, así que en ese trabajo estamos".